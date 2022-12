Per fortuna Moggi non è il calcio | #4WD

Non c’è bisogno di darVi un pizzicotto virtuale per farVi rendere conto che non state sognando! E’ lui, Luciano Moggi, che probabilmente continua a vivere su un’altra galassia, avendo ancora oggi la pretesa, a ottantacinque anni suonati, di riuscire a sovvertire la realtà e la verità, illudendosi di essere ascoltato e creduto da stupidi e fantocci.

Oddio, in realtà il fatto stesso che ieri sia stata proprio l’assemblea della Juventus a ospitarne l’intervento, allorquando in uno dei momenti più bui della storia bianconera un intero CdA è stato costretto a repentine quanto auspicabili dimissioni rendendo necessario il voto d’approvazione per il nuovo board, autorizzerebbe a pensare che qualche tonto o finto tale, da quelle parti, c’è di sicuro. Perché se difronte a certi rinvii a giudizio e finanche alla richiesta di riapertura delle indagini sulle plusvalenze, si continua ad avere la faccia tosta di accogliere una pubblica difesa d’ufficio da parte di questo signore avanti con gli anni che di Calciopoli è stato l’indiscusso protagonista proprio in casa bianconera, allora lo spregio della verità, delle istituzioni e dell’altrui intelligenza è veramente ridotto ai minimi termini.

Ecco, quindi, che “la Juve ha vinto sul campo e non ha rubato nulla, anzi, magari le è stato rubato qualcosa” suona come la peggiore delle offese ad un calcio italiano sicuramente malato da tempo e contagiato dal cattivo operato di tanti, ma che se vuole risalire la china deve finalmente smetterla di girarsi dall’altra parte dinanzi a certe malefatte, ingranando la marcia giusta verso un futuro degno dei quattro volte campioni del mondo, senza più esclusioni dai mondiali, fallimenti, retrocessioni d’ufficio, squalifiche pluriennali e scudetti abusivamente ostentati.

Per fortuna, il vento sembra proprio che stia cambiando da tempo. E quanto -ne sono certo- costerà alla Juventus e alle altre società egemoni di quel sistema truffaldino che sembra al capolinea, sarà forse l’ultimo prezzo da pagare per ripulire il nostro calcio. Anche da certi Moggi.