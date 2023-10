Per Damiano e Baldassi lo show è appena iniziato…

Una vittoria che ripaga il lavoro svolto, che premia l’idea di una società sana e di un gruppo forte, nonostante una media-età inferiore a quella degli avversari. Con un poker netto e che non ammette repliche, l’Ischia Calcio si prende la prima vittoria in campionato nella tana di una squadra imbattuta alla vigilia dell’appuntamento. Il Budoni, con due vittorie in casa e due pareggi in trasferta, è arrivato al match con i favori del pronostico.

Eppure, con una prestazione fantastica e apprezzata anche dai presenti, i gialloblù ribaltano le previsioni e, con un gioco corale, concreto e deciso, conquistano il bottino pieno nella lontanissima trasferta in provincia di Sassari. Nonostante l’assenza di Montuori e il mancato schieramento di Giacomarro non al top, con un Baldassi chiamato a stringere i denti, i ragazzi di Enrico Buonocore danno vita a una prova di notevole spessore e personalità. Un dominio in fase di possesso e nella costruzione della manovra, le due reti per frazione mettono in risalto le qualità offensive di una squadra destinata a stupire.

Si rivedono Chiariello e Buono in difesa, così come Maiorano nel cuore del campo. Il tridente sembra aver trovato i meccanismi ideali per poter rendere al massimo. Damiano sblocca con una giocata di pregevole fattura, Patalano si conferma elemento imprescindibile, soprattutto negli inserimenti. Baldassi sempre più illuminante e in un processo di crescita costante, in una delle migliori performance nelle prime settimane ischitane. E poi c’è Talamo che non si accontenta, neanche su un successo già dichiarato. Il bomber deve lasciare la sua firma e nel finale trova il quarto gol in campionato, l’ex Nocerina va a segno per la terza uscita consecutiva. L’Ischia si diverte, vince e convince. Tre punti d’oro nel fortino del Budoni, ma da oggi parte una nuova missione: riflettori puntati alla prossima sfida, al Mazzella sbarcherà il San Marzano e servirà un’altra prestazione di livello per far esultare pure l’impianto amico.