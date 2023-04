Paura a Sant’Antuono, auto si ribalta

Un auto bianca si è ribaltata sulla strada che ad Ischia, da San Michele porta a Sant’Antuono. La dinamica non è ancora chiara, ma dalle foto è evidente che l’auto capovolta abbia impattato con quelle parcheggiate sulla corsia opposta. I Carabinieri sono sul posto per i rilievi del caso. Sembra non ci siano feriti e secondo alcuni testimoni, sembra che l’autista dell’auto non sia presente sul luogo dell’impatto.

La dinamica, al vaglio dei Carabinieri, dovrebbe essere ormai chiara. L’autista ha perso il controllo dell’auto che proseguiva in direzione Sant’Antuono e dopo l’urto con le auto parcheggiate sull’altra corsia si è capovolta. L’autista, illeso, si era allontano per pochi minuti dall’autovettura e poi ha fatto ritorno sul posto.

L’ACI Ischia sta provvedendo alla rimozione del veicolo