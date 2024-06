Pascale dichiara guerra all’abbandono “selvaggio” dei rifiuti: ecco 13 guardie

A Lacco Ameno arrivano le guardie ambientali ecologiche per contrastare l’abbandono “selvaggio” dei rifiuti. Nel decreto di nomina il sindaco Giacomo Pascale richiama l’attenzione alle problematiche ambientali e in particolare la volontà di migliorare «la sensibilizzazione della popolazione riguardo la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di portare un risparmio economico per l’Ente e soprattutto per i cittadini». Quindi evidenzia «che tra i cittadini è diffuso il malcostume di abbandono dei rifiuti urbani di ogni genere, a qualunque ora del giorno e della notte ed in zone in cui non è consentito; si registrano ogni anno numerose segnalazioni di cumuli di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e di rifiuti nei parchi pubblici, dovuti a comportamenti illegittimi dei fruitori che compromettono il decoro degli spazi verdi comunali».

La Polizia Locale «nello scorso anno, pur avendo accertato e contestato numerose violazioni in materia di ecologia ed ambiente, non è in numero sufficiente a contrastare con maggiore efficacia tali violazioni». Di qui la necessità di “rinforzi” per arginare il problema, affiancando ai vigili urbani un nucleo composto da “guardie ecologiche ambientali”. Il Consiglio comunale a marzo scorso ha approvato il “Regolamento per l’istituzione del servizio di vigilanza comunale per la difesa ambientale del territorio, controllo, gestione, raccolta e smaltimento rifiuti e della figura comunale della Guardia Ambientale Volontaria (GAV)”. A tal fine è stata stipulata, come deliberato dalla Giunta, la convenzione con le organizzazioni di volontariato “ETS-ODV CO.N.G.E.A.V. Provinciale Napoli” e “M.E.Z. Italia Viva” sempre di Napoli. Convenzione che avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

I compiti di vigilanza e di accertamento sul territorio conferiti riguardano nel dettaglio «attività di controllo ed individuazione di eventuali abbandoni di rifiuti; attività di vigilanza all’interno dei giardini e parchi pubblici; attività di supporto alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana al fine di garantire l’efficacia del citato servizio; controllo e verifica delle leggi, ordinanze comunali e regolamenti locali vigenti nelle materie di cui sopra, con applicazioni delle relative sanzioni in materia amministrativa; attività di assistenza e supporto ai servizi della Polizia Locale e alle Forze dell’ordine, anche in funzione di Protezione Civile, nelle materie dettagliatamente individuate nella convenzione sottoscritta». Un supporto anche di più ampia portata, dunque.

Le guardie ambientali ecologiche comunali nominate con decreto sindacale sono tredici, appartenenti alle due organizzazioni di volontariato: Trupiano Alfredo, Matrone Pietro, Trani Luigi, Iacono Gaetano, Castagliuolo Pietropaolo, Monti Filippo, Di Maio Giovanni, Schiano Domenico, Trinchillo Salvatore, Mugione Mario, Amico Anna, Lauriano Giovanni, Izzi Salvatore.