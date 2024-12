Natale a Ischia, è tempo di grandi eventi: Mario Biondi a Piazza degli Eroi

Il Natale a Ischia entra nel vivo dopo un mese intenso di attività e intrattenimento prevalentemente per bambini e famiglie ma che comunque ha già visto andare in scena ad Ischia Ponte il primo grande evento con il concerto di Serena Brancale. Con l’accensione dell’albero di Piazza degli Eroi avvenuta il 16 novembre, il Comune di Ischia ha voluto animare le strade del centro del paese creando eventi per i più piccoli tra spettacoli teatrali, laboratori, musica e attrazioni gonfiabili. Piazzetta San Girolamo ha ospitato gran parte della manifestazioni, poi il weekend del 14 e 15 dicembre è toccato ad Ischia Ponte.

Con l’inizio vero e proprio delle festività si intensifica ulteriormente il programma degli eventi grazie anche al ritorno di appuntamenti diventati ormai tradizione e con qualche novità abbastanza rilevante come l’appuntamento in programma il 28 dicembre: ad Ischia si esibirà Mario Biondi! Il concerto previsto in un primo momento in Piazza Trieste e Trento è stato spostato a Piazza degli Eroi che rappresenta nell’immaginario collettivo il cuore di Ischia, immerso in un’atmosfera particolarmente natalizia con l’albero, le luminarie e il vicino Corso Vittoria Colonna vestito a festa. Il primo appuntamento importante è quello del 24 dicembre con i brunch della vigilia a Ischia Ponte e Ischia Porto. Il 27 dicembre torna l’appuntamento con la tradizione: dalle 16:00 alle 20:00 Campagnano inscenerà il presepe vivente organizzato dalla locale Parrocchia San Domenico in SS Annunziata. Il 28 dicembre, come detto, a Piazza degli Eroi, alle 20:30, si esibirà Mario Biondi in un concerto che si preannuncia davvero emozionante.

Il 29 dicembre, su Corso Vittoria Colonna tutti i migliori chef ischitani ritorneranno in strada per l’ormai consolidato evento “Stelle in Strada” (ore 19:00). Il 31 dicembre, nuovo giro di brunch che, oltre alle tradizionali piazze di Ischia Ponte e Porto vedrà la grande novità del brunch di Campagnano organizzato dall’Associazione Il Palmento Villa Campagnano. Non mancherà, sempre il 31, la grande festa in Piazza Antica Reggia per accogliere insieme l’arrivo del nuovo anno e festeggiarlo nel corso della notte. Special Guest Decibel Bellini e la vocalist Claudia Megrè, la Band Tributo Italiano e, come da tradizione, sul palco saliranno anche i dj isolani Ivan Zavota e Alessia Balsamo. Il 1 gennaio si inaugurerà l’anno con i tradizionali tuffi organizzati sulle due spiagge di Ischia, ovvero quella di San Pietro e quella della Mandra (appuntamento ore 11:00). In serata il Gran Concerto di Capodanno della Banda Musicale Città di Ischia. Gli eventi proseguiranno fino all’Epifania e, oltre agli appuntamenti citati, continueranno i momenti dedicati ai bambini e alla musica. Il programma completo è consultabile nell’apposita sezione sul sito www.visitischia.info . Buon Natale Ischia!

PIANO TRAFFICO PER IL 28 DICEMBRE

In occasione del concerto di Mario Biondi, la Polizia Municipale di Ischia adotterà provvedimenti per facilitare la circolazione del traffico nelle aree limitrofe a Piazza degli Eroi. Per l’occasione sarà istituita anche una navetta gratuita che collegherà l’ex parcheggio Guerra sul exSS270 con Piazza degli Eroi, mentre sul fronte opposto verrà prolungato il collegamento di Zizì da Fondobosso. Durante la giornata la piazza non sarà chiusa, ma potrebbero esserci dei disagi durante le operazioni di allestimento del palco che comunque non ingombrerà la strada. Trattandosi del fine settimana e non essendoci in quella giornata le scuole attive, è probabile che i disagi saranno pochi e il centro di Ischia potrà vivere un’altra serata all’insegna della grande musica godendo delle strade libere dalle auto.

Per chi proviene da Ischia Ponte è possibile raggiungere Ischia Porto attraversando via Pontano e Corso Vittoria Colonna passando per il varco 8 della ZTL (Discoteca Valentino) svoltando verso zona Lido dove sarà invertito il senso di marcia. Provenendo sempre da Ischia Ponte è possibile spostarsi in direzione Barano percorrendo le zone Cartaromana, San Michele e Sant’Antuono oppure attraversando via Leonardo Mazzella e località Fondobosso.

Per chi proviene dal porto in direzione Piazza degli Eroi si potrà arrivare fino all’incrocio con via Casciaro, strada percorribile per raggiungere via Michele Mazzella oppure via Dello Stadio che resta fruibile in entrambi i sensi di marcia. Tutto invariato anche in via Delle Terme, via Morgioni, via Delle Ginestre e via dell’Amicizia. Sarà possibile circolare anche su via Roma nel rispetto di orari e prescrizioni della ZTL (chiusa fino alle ore 20:00).

Per chi proviene da località Pilastri ed exSS270 (sopraelevata) e vuole raggiungere Ischia Ponte è previsto il transito per le località Sant’Antuono, San Michele e Cartaromana. Per favorire la sosta delle auto, sarà istituito senso unico su via Foschini e via Leonardo Mazzella (tratto tra Via Foschini e Fondo Bosso) raggiungibili esclusivamente da via Michele Mazzella