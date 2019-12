Si comunica che per evidenti condizioni meteo avverse, la presentazione del libro NOVECENTO A ISCHIA in previsione questa mattina alle ore 12 e l’evento MOTOR FOOD in programma questo pomeriggio a Forio, sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi.

Resta confermato l’appuntamento alle ore 19.30 al Palanoel “We love Christmas” Anima e musica del Natale futuro a cura dell’ass. Note sul Mare.