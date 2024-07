Nasce “Virtus Libera Futsal Academy”, il laboratorio del futuro della Virtus Libera

E’ un gran giorno per la Virtus Libera Isola d’Ischia, che realizza un sogno rincorso per sette anni: nasce “VIRTUS LIBERA FUTSAL ACADEMY”, un vero e proprio laboratorio del futuro, che monitorerà i migliori giovani isolani per avvicinarli alla disciplina del futsal, li seguirà al meglio con tecnici qualificati, puntando a formare i calcettisti del futuro della Virtus Libera. Un progetto fortemente voluto dal Direttore del Settore Giovanile Giovanni Castagliuolo, che avrà come Responsabile Tecnico Mister Raffaele Di Costanzo, affiancato da professionisti del settore, che sovraintenderà a tutte le attività nell’ottica di creare più profili possibili per la prima squadra.

Al momento comporranno l’Academy: UNDER 19 NAZIONALE che fungerà da “contenitore” per la prima squadra e che sarà guidata da tecnici formati e d’esperienza;: ATTIVITA’ DI BASE DI CALCIO A CINQUE del Settore Giovanile e Scolastico (pulcini ed esordienti) che vedrà sempre la collaborazione con la S.C. TORRIONE 1987

Uno degli obiettivi principali nei prossimi anni é quello di creare una squadra UNDER 17 (allievi) e una squadra UNDER 15 (giovanissimi) di calcio a cinque.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il Direttore del Settore Giovanile Giovanni Castagliuolo – e soprattutto siamo orgogliosi che questo progetto, sul nostro taccuino da 7 anni, stia prendendo vita proprio nella stagione in cui festeggiamo i 50 anni di attività della Virtus Libera, nata sul sagrato della Chiesa della Madonna della Libera nella contrada Cierco; i migliori tecnici qualificati insegneranno una disciplina bella ed avvincente come il futsal per dare nuova linfa a questa.

Tutta una serie di ragioni, tra cui l’ottimo lavoro che sta svolgendo già da diversi anni la S.C. TORRIONE, presieduta da Nicola SERPICO e guidata con tanta passione dal factotum Francesco MIGLIACCIO sotto l’attenta guida del responsabile tecnico Mister Gennaro D’AMBRA, la scelta dei migliori allenatori qualificati, il lavoro che tutta la Virtus Libera sta facendo per avvicinare i più giovani a questo sport, mi rendono molto fiducioso che nel giro di qualche anno l’Academy diventerà un punto di riferimento importante a livello isolano per i più giovani e verremo visti con un occhio diverso anche dalla terraferma. La fiducia e lo stimolo a fare sempre meglio ci viene data anche dai primi risultati che stiamo conseguendo: abbiamo ad oggi svolto tre stage, ne faremo ancora due, ma abbiamo avuto importanti adesioni e, insieme ai ragazzi che già la scorsa stagione erano con noi, stiamo creando un ottimo gruppo di atleti, che andranno a comporre l’UNDER 19 NAZIONALE, la cui guida tecnica sarà affidata ad un allenatore competente e di esperienza, che verrà presentato nei prossimi giorni e che avrà il compito di rendere pronti i suoi ragazzi ad essere aggregati alla prima squadra.

Diciamo che non è facile avvicinare i ragazzi al futsal, vista l’attrattività del calcio a 11, con le proprie squadre che fanno a gara per accaparrarsi i migliori giovani isolani. Mi sento però di dire che qualcosa sta cambiando visto che alcuni ottimi profili hanno lasciato il calcio, scegliendo la Virtus Libera e per noi questo è un altro motivo di grande orgoglio”.