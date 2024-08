Napoli: Istruzioni per l’uso di Sergio Zazzera alla Biblioteca Antoniana di Ischia

Verrà presentato al pubblico il prossimo 2 settembre presso la Biblioteca Antoniana di Ischia il gustoso libello su Napoli di nuova uscita per i tipi di Giannini Editore del magistrato in pensione e giornalista esperto delle “cose di Napoli” oltre che suo appassionato cultore, Sergio Zazzera dal titolo: Napoli: Istruzioni per l’uso. L’incontro vedrà gli interventi della professoressa Anna Di Corcia e della Direttrice della Biblioteca Lucia Annicelli e sarà moderato dalla giornalista Tiuna Notarbartolo, per trascorrere un paio d’ore in ascolto dei misteri della città più antica del meridione che è nata tante volte dalle sue ceneri e si rigenera lungo i secoli con la sua pervicace volontà di sopravvivenza nonostante le numerose sopraffazioni e dominazioni subite. Napoli è come bella donna addormentata e violata da tutti e che tutti nutre, che mai smette di far gioire gli uomini con la generosità delle bellezze naturali di cui è riccamente circondata dal sole, al mare al buon cibo. L’appuntamento per scoprire Partenope e la sua cultura millenaria è alle ore 17 presso la Biblioteca Antoniana, Rampe di Sant’Antonio 5, non mancate!