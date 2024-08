Musica aggregazione e benessere: il successo delle esperienze “Sensorama Negombo”

Elena Mazzella| Per la prima volta in assoluto, l’intera rosa di artisti dell’agenzia The Sanctuary ha letteralmente invaso di sonorità elettroniche, in un’unica serata, il parco Negombo di Lacco Ameno nella notte di ieri sabato 3 agosto.



[foto Orlando Faiola]

Una notte in cui la musica, lingua universale dello spirito, e’ stata il filo conduttore del messaggio di unione e aggregazione.

Il format del progetto The Sanctuary si ispira al concetto di un “villaggio multiculturale” che per ogni occasione individua uno spazio adatto a creare uno stile etnico, scenografico e funzionale per dare alle persone l’ispirazione per provare molte esperienze diverse. E multiculturale e’ stata la rosa degli ospiti che hanno animato una serata alla quale hanno partecipato centinaia di persone tra turisti e residenti offrendo una serata davvero alternativa e originale.

E infatti ciò che abbiamo visto e vissuto ieri sera tra gli spazi scelti del parco Negombo di Lacco Ameno, una vera e propria oasi di benessere incastonata nella natura selvaggia ed incontaminata di una delle baie più suggestive dell’isola Ischia, e’ qualcosa di insolito rispetto all’idea canonica di “locale”.

Le energie della notte si sono mescolare a quelle delle sonorità dei musicisti ospiti provenienti da varie nazionalità che a turno hanno espresso la loro arte di musica elettronica. E la location si è dimostrata davvero perfetta. Un’idea diversa che fa rivivere un’area del parco sotto un cielo di stelle grazie alla lungimiranza del Duca Camerini che ha abbracciato questo nuovo progetto sensoriale da qualche anno.

La performance di Sara Bluma, la DJ e produttrice algerina, ha fuso stili indie dance, tech house, italo disco e suoni elettronici.

Il DJ resident al The Sanctuary Eco Retreat, che ha affascinato il pubblico con il suo stile unico attraverso la sua elettrizzante esibizione.

Chris Bowl ha amalgamato nei suoi set suoni deep house, afro melodici e progressive. La sua musica, ispirata al tribal, al blues e al soul, mira a portare felicità e unità ai suoi ascoltatori. Noto per brani come “Silent Plain” su Crosstown Rebels, la passione e lo stile eclettico, Chris Bowl si è cimentato nelle sue esibizioni che hanno contribuito a rendere la serata indimenticabile trasportando centinaia di presenti alla serata in un viaggio sonoro indimenticabile.

Spazio poi al set avvincente di Lolla Fedolfi, talentuosa DJ/produttrice toscana, che ha conseguito il diploma di DJ a Londra e ha suonato nei migliori club come Ministry of Sound ed Egg. Ora di base a Milano, ha guadagnato popolarità con concerti esclusivi per marchi di moda come Armani e Louis Vuitton. Lolla si è anche esibita in club famosi come Volt e Armani Privè e affascina regolarmente il pubblico di Tel Aviv.

Un set elettrizzante quello di Elbio Bonsaglio di origini italo argentine.

Elbio è un DJ e produttore di Milano. Come proprietario e co-fondatore di Familia Recordings, il suo lavoro è supportato da artisti di spicco come Marco Carola e Nic Fanciulli. Oltre alla musica, Elbio è un direttore creativo di successo nel campo della moda, alla guida dell’agenzia 282US.



Il set di Romano Alfieri, ha arricchito con dinamismo la serata.

DJ e produttore italiano, Romano ha iniziato la sua carriera in Toscana, suonando in grandi eventi come le feste Cocoon e Minus. Noto per i suoi set dinamici che fondono influenze funky, house, elettroniche e techno, ha suonato nei migliori club e festival in tutta Europa. I suoi brani di successo, tra cui “Moved To Love” e “Leave the Valley”, gli hanno fatto guadagnare consensi e un posto tra i migliori.

Sapore disco con il set indimenticabile pieno di groove deep house, techno e nu-disco di Deep Futuristic, noto anche come Peppe Taliercio da Ischia. Con una passione radicata per la musica house, Deep Futuristic porta un mix di suoni moderni con influenze deep, tech e sperimentali, condite con vibrazioni old-school. Dopo aver suonato in locali di alto livello come Pikes Ibiza e Space Ibiza, Pacha New York, Hopetosse Berlin e Macarena Barcellona.

Ancora una volta il progetto Sensorama porta avanti con successo iniziative rivolte ad un pubblico giovane in cerca di esperienze multietniche e sensoriali sull’isola di Ischia, che contribuiscono ad attrarre un turismo dinamico e variegato