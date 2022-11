Musei, Sangiuliano “Non far pagare del tutto l’accesso è sbagliato”

ROMA (ITALPRESS) – “Non far pagare del tutto l’accesso al museo è sbagliato perchè depaupera il valore del nostro patrimonio culturale e, in ogni caso, pone un problema di risorse visto che lo Stato italiano incassa ogni anno circa 250 milioni di euro dai biglietti dei musei: sono risorse che andrebbero comunque trovate”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista che andrà in onda questa sera sul Tg1. “Già oggi – ricorda Sangiuliano – il Ministero della Cultura fa molto per garantire l’accesso ai musei: penso alle gratuità per i ragazzi fino ai 18 anni, all’ingresso ad appena 2 euro fino ai 25 anni, alle agevolazioni per le categorie protette e, in particolare, alla gratuità ogni prima domenica del mese. Una promozione che tornerà proprio questa prossima domenica 6 novembre in cui i musei e i parchi archeologici dello stato saranno aperti gratuitamente in tutta Italia”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).