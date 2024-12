Mille proroghe, il Tribunale di Ischia “vivo” fino al 31 dicembre 2025

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il cosiddetto decreto legge Milleproroghe, con “disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che, tra le altre cose, ha defiinito la proroga per la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli fino al prossimo 31 dicembre 2025. Ancora un anno di proroga per il tribunale di Ischia che attende, invece, la stabilizzazione definitiva (per la soluzione dei suoi problemi) insieme agli altri tribunali “insulari”.

Il decreto ha previsto lo stop alle multe di 100 euro emesse contro quanti non hanno ottemperato l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. Tra le principali modifiche al ddl bilancio, la tassazione per gli straordinari di infermieri e specializzandi sarà del 5%. Il blocco parziale del turnover nella Pa non riguarderà le forze dell’ordine e gli enti locali. Estendere il limite di reddito da lavoro dipendente a 35mila euro per accedere alla flat tax sul lavoro autonomo. Questa è una delle modifiche previste alla manovra, secondo fonti Mef.

Lo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave, è stato prorogato di 4 mesi. Una bozza del Milleproroghe prevede l’estensione della misura fino al 30 aprile 2025, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2024. Questo provvedimento, introdotto durante il periodo pandemico, è stato più volte prorogato per affrontare la ‘paura della firma’.

“Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un vertice sul ddl Bilancio, cui hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L’incontro, svoltosi in un clima molto collaborativo, ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità”. Lo riferisce un comunicato al termine del vertice a Palazzo Chigi.

Dopo il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, è iniziato il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno ci sono il decreto legge Milleproroghe e l’approvazione definitiva del decreto legislativo che limita la pubblicazione degli atti giudiziari.