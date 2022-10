Mensa, caro bollette e IMU errata a Forio, l’opposizione chiede la convocazione del Consiglio comunale

I consiglieri comunali di opposizione di Forio hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale per affrontare una serie di problematiche irrisolte e sui cui la maggioranza finora ha cercato di non dare risposte, dalla gestione del territorio alla crisi energetica. All’attenzione della minoranza anche il caso esploso di recente dell’Imu sulla prima casa non dovuta. Tutti esempi di una gestione della cosa pubblica sempre più al centro di critiche e polemiche. Su tutte queste questioni la minoranza chiede che il sindaco Del Deo relazioni nel civico consesso.

Sono otto gli argomenti di cui si chiede l’inserimento all’ordine del giorno: «1) Problema delle strade e dell’illuminazione pubblica;

2) Allagamenti e pulizia dei fognoli per prevenire il pericolo all’incolumità delle persone;

3) Mensa scolastica e relative problematiche;

4) Chiusura dell’area giochi per bambini, adiacente Piazza Maltese;

5) Caro bollette ed aiuti alle famiglie;

6) IMU non dovuta e ritiro degli avvisi di accertamento per gli anni dal 2016 ad oggi;

7) Sicurezza del paese tramite l’installazione delle telecamere intelligenti;

8) Spreco della gestione cimiteriale».