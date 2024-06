Maronti, incarico per i lavori “extra” alla scogliera

Dopo l’opportunità di fruire di nuove risorse per la messa in sicurezza della costa ai Maronti, il Comune di Barano procede speditamente per la realizzazione degli ulteriori lavori alla scogliera con i fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Napoli. In forza dell’avviso pubblico, a cui anche l’Ente baranese ha partecipato, è previsto il “Trasferimento di risorse in c/capitale ai comuni costieri per interventi di messa in sicurezza delle coste dopo le recenti mareggiate annualità 2023”. L’importo assegnato a Barano ammonta a 284.809,92 euro. La Giunta ha dunque approvato il progetto esecutivo rimodulato per i lavori di “Rifioritura del tratto centrale dell’esistente scogliera sommersa della baia dei Maronti” – intervento manutentivo dell’opera di difesa costiera danneggiata dalle recenti mareggiate.

Il rup nominato, la responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, ha dovuto ora provvedere a un ulteriore adempimento, ovvero all’affidamento della redazione degli atti necessari per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con eventuale integrazione VINCA, «al fine dell’ottenimento dei pareri utili alla realizzazione delle opere». La Cianciarelli attesta anche, in proposito, di aver esperito «con esito negativo, la ricognizione interna per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto». Inevitabile l’affidamento diretto a professionista esterno, fissando la spesa massima di 3.061,45 euro oltre Cassa e Iva. Il servizio è stato affidato al dott. Antonio Catone con studio a Buccino in provincia di Salerno, che ha offerto 3.000 euro netti. La spesa totale ammonta dunque a 3.843 euro.