Lunedì 12 giugno il primo consiglio comunale Stani Verde sindaco

Il sindaco Stani Verde ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 12 giugno 2023, in seduta pubblica di prima convocazione che si terra il giorno 12 giugno 2023, alle ore 19.00 nella sede comunale di Piazza Municipio n. 9, sala consiliare “Avv. V. Mazzella” per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 — Adempimenti ex art. 41 D.lgs. 267/00 — Esame delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità degli eletti a norma del capo II titolo III; 2. Nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente; Art. 50 comma 11 del D.lgs. 267/00 — Giuramento del Sindaco; Comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e delle linee programmatiche di governo; Costituzione Commissione Elettorale comunale; Nomina componenti Commissione per la formazione dell’ Albo Giudici Popolari; Individuazioni Commissioni consiliari permanenti; Nomina componenti Commissioni consiliari permanenti.