Loredana Cimmino si è dimessa da “assessore”. Le dimissione con stile (e cazzima!)

Non ci sta! Loredana Cimmino dopo la rinnovazione delle deleghe della giunta di Casamicciola dalle quale è stata esclusa dal sindaco Giosi Ferrandino ha protocollato le dimissioni da assessore. Ovviamente, è giusto sottolinearlo per le differenze tra comuni, la Cimmino continuerà a svolgere il suo ruolo di consigliere comunale e, già domani mattina, quando si celebrerà il civico consesso a Casamicciola ci sarà il primo “redde rationem”.

“Gentilissimo Sindaco ing. Giuseppe Ferrandino, nelle ultime settimane per sopraggiunti motivi strettamente personali non riesco, in questa fase, ad

adempiere con alto profitto ai compiti da lei assegnati. Nella vita, una volta ricevuto un incarico, ho sempre profuso il massimo impegno per ottenere i

migliori risultati, diversamente non sarei soddisfatta del mio operato e dunque di me stessa. Per tali motivi, e con atto di estrema responsabilità, intendo porgerle le mie dimissioni dalla carica di Assessore, nomina avvenuta con decreto n. 4 del 06/06/2023, e continuare, sempre nell’alveo della

maggioranza, a dare il mio contributo alla sua Amministrazione da semplice Consigliere Comunale. Sono convinta che nel futuro prossimo, cambiando le condizioni dei nostri reciproci impegni ci sarà modo di collaborare ancora più attivamente di come in questa fase le circostanze non lo consentano.”

Una lettera dai toni pacati, senza accenti e, soprattutto, con una linea di non belligeranza aperta ma tenuta bene a bada rispetto alle emozioni del momento e alla reazione immediata. E’ ben evidente che la vicenda Giosi-Loredana non è ancora chiusa. Tutt’altro, siamo solo ai primi scambi.

Nel frattempo, domani alle ore 10.00 presso la sala del consiglio del municipio di Casamicciola Terme si terrà, in seconda convocazione, la seduta del civico consesso col seguente ordine del giorno: