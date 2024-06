L’isola d’Ischia saluta l’avvocato Gilberto Buono. Un uomo che ha segnato la vita del nostro paese con il suo impegno e il suo esempio. L’ultimo saluto all’avvocato sarà dato questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso la chiesa di Portosalvo ad Ischia.

“E’ scomparso Gilberto Buono – scrive l’avvocato Giuseppe Di Meglio -, avvocato e Giudice di Pace della prima ora. Partecipo, con sincero dolore, alla sua scomparsa e trovo giusto ricordarne la figura alle nuove generazioni. Benché più giovane di lui di più lustri – continua Di Meglio -, ne ho avuto una amicizia e ne ho apprezzato le doti di avvocato e di Giudice. Nell’attività forense è sempre stato equilibrato, non ha esasperato i contrasti e non ha solo guardato al solo profilo economico della professione; quale Giudice Onorario ha mostrato spirito di servizio e senso dello Stato, giudicando senza subire il condizionamento dell’ambiente e degli uomini. Militante della Democrazia Cristiana, ha ricoperto la carica di consigliere Comunale e Assessore del Comune di Ischia per ripetuti mandati amministrativi; amico personale di Giulio Andreotti, era consapevole della importanza dell’impegno cristiano nella politica. Di lui porterò il ricordo quale avvocato che ha dato lustro alla professione”.

L’avvocato Lello Montuori, che ha anche condiviso la foto che pubblichiamo insieme alla moglie, la Signora Carola, traccia un profilo divero. “Affido alle emozioni di questa vecchia e gioiosa fotografia – scrive Montuori – il mio ricordo dell’Avvocato Giliberto Buono, per tutti solo Gilberto -appena scomparso- del quale ho frequentato la bella casa sulla collina che s’apre alla vista del mare di Ischia, per oltre quarant’anni, trascorrendovi i giorni più felici e spensierati della mia adolescenza, grazie all’amicizia di Alessandro ed alle amorevoli attenzioni di Carola, indimenticata ed indimenticabile compagna di vita di Gilberto, e adorata mamma di Alessandro e alle premure di Rosaria maestra e sorella amatissima dell’avvocato.

Mentre l’emozione mi assale, voglio ricordarli così, cercando per quanto possibile di non essere triste, ma grato per aver avuto il privilegio di essere accolto in questa famiglia come un figlio, ospitato e coccolato come si fa con gli amici più cari. Ad Alessandro, amico lontano ma vicino, l’abbraccio più forte.”

Alla famiglia Buono, va il sincero cordoglio del direttivo dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia. Gli avvocati Alberto Morelli, Cristiano Rossetti, Raffaele Pesce, Imma Capuano, Pasquale Pacifico, Carmine Passaro e Vito Manna ne ricordano, insieme con tutti i colleghi, la persona, il professionista e l’esempio che ha testimoniato alla classe forense in tutti questi anni.