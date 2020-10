L’Intifada in salsa lacchese | #4WD

Ufficialmente da oggi Lacco Ameno è in silenzio elettorale! Ho scritto “ufficialmente”, perché chi mastica un tantino di politica sa bene che la ricerca del voto continua in modo più o meno silente fin quando i seggi non vengono dichiarati chiusi, cioè alle 15.00 di lunedì prossimo.

Suggerii in tempi non sospetti ai due candidati in lizza di evitare lo scontro sul piano personale, spingendosi più che mai a contendersi la poltrona di primo cittadino attraverso l’esposizione di idee e programmi; e questo non certo per essere rimosso dall’imbarazzo di due amici che se le cantano di santa ragione, ma perché previdi il deterioramento del dibattito elettorale e, soprattutto, l’acuirsi di quella divisione in due del Paese che era praticamente scontata e che, manco a farlo apposta, si è concretizzata con chirurgica esattezza anche nel risultato spuntato fuori dalle urne.

Di contro, mi risulta che il livello della rivalità abbia superato, in alcuni casi, i limiti della decenza. Sento parlare e leggo di animali avvelenati in abitazioni di avversari; di risse organizzate nottetempo tra giovinastri di fazioni opposte, pronti a darsi appuntamento con armi improprie per darsele di santa ragione all’insegna del “viva Giacomo” e “viva Domenico”; di accuse infamanti rivolte reciprocamente dalle fazioni in lizza, pronte a sforare indebitamente nel personale nonostante, per quanto sia dato sapere, entrambi i candidati abbiano fatto ricorso ad alcuni spin doctor della terraferma che evidentemente, se sono così inclini alla comunicazione di qualità, non so fino a che punto conoscano realmente il loro mestiere.

Da ischitano, tenuto conto che questo genere di situazioni mi fanno vergognare di esserlo, ancora una volta dico: “Vinca il migliore!”, sebbene mi risulti estremamente difficile identificarlo dopo lo “spettacolo” a cui tutti abbiamo assistito.

Sarà che solo il Comune Unico potrebbe essere la soluzione. Per un’isola migliore, ormai stanca di averne sei.