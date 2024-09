LGBT, iter celere per il centro contro le discriminazioni: esclusa l’unica partecipante

Procede l’iter per l’istituzione sull’isola di un centro contro le discriminazioni da orientamento sessuale. Come evidenziato dalla coordinatrice dell’Ufficio di Piano dott.ssa Irene Orsino, il comune capofila di Ischia ha scelto tale attività rientrante nella linea A dell’avviso pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ovvero per progetti di «istituzione o il rafforzamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, ossia strutture operative per attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone LGBT+ vittime di discriminazione».

L’Ambito N13 aveva pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore per l’istituzione del centro, stabilendo precise indicazioni. Innanzitutto «I Centri devono, per l’intera durata del progetto, essere facilmente accessibili; devono essere aperti al pubblico almeno cinque giorni su sette; devono essere dotati di una linea telefonica attiva 24 h su 24 e deve essere attivo uno sportello per il supporto psicologico, legale, sanitario e di orientamento. I Centri devono, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, con le Forze dell’Ordine e con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti».

Entro il termine stabilito del 9 settembre è pervenuta una sola manifestazione di interesse, dall’Associazione Nirvana con sede a Pozzuoli.

La Orsino ha proceduto alla nomina della Commissione per l’esame, da lei stessa presieduta e composta dalla dott.ssa Paola Mazzella, responsabile del Servizio 10, e dalla dott.ssa Mariarosaria De Vanna, responsabile del Servizio 3.

La commissione ha proceduto alla redazione del verbale di verifica del possesso dei requisiti, dal quale emerge che la manifestazione d’interesse presentata dall’Associazione Nirvana risulta inammissibile. Il verbale è stato ora approvato dalla Orsino.

In presenza di una sola associazione interessata, i passaggi successivi dell’iter saranno sicuramente più celeri, per giungere quanto prima all’apertura del centro.