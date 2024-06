Lavori sul lungomare di Casamicciola, il Comune multato dalla Città Metropolitana!

Incredibile ma vero. Continua il contenzioso tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Casamicciola Terme che è impegnato tra l’altro in alcuni lavori di sistemazione stradale. Ebbene, l’Ente guidato da Gaetano Manfredi ha elevato nei confronti del Comune ben due verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, per la somma complessiva di oltre 1.200 euro. Per infrazioni commesse a maggio. Nello stesso mese, la Città Metropolitana, prendendo “fischi per fiaschi”, aveva diffidato l’Ente casamicciolese a sospendere lavori in corso su tratti di competenza comunale, ritenendo che venissero realizzati invece sulla strada provinciale. Aveva infatti confuso questi interventi con quello al Pio Monte per la vasca di colmata e l’alveo tombato. Trasmettendo la nota «Incrocio Ex SS 270 – Isola Verde – / Sp 506 Casamicciola – Piazza Bagni, in Centro Abitato, nel Comune di Casamicciola Terme (NA). Segnalazione lavori non autorizzati, né assentiti dall’Area Viabilità – Direzione Tecnica Strade – Città Metropolitana di Napoli».

Al che si era registrata la “secca” replica del responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, che aveva impartito una lezione ai burocrati metropolitani. Evidenziando l’errore e comunicando che i lavori non sarebbero stati sospesi, Grasso aveva anche fatto riferimento al lieve spostamento dello «spartitraffico insistente all’ingresso di Via Monte della Misericordia (unica strada di competenza Provinciale, non Regionale) interessata da questo minimale intervento utile alla sicurezza». Tutti interventi urgenti autorizzati da Legnini.

Ebbene, il 20 maggio è stato notificato al sindaco e al Comune dalla Città Metropolitana il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada N. 39 Reg. Cron. N. 263/2024, con il quale «veniva contestata la violazione della norma di cui all’art. 21, commi 1 e 4, del C.d.S. e comminata la sanzione pecuniaria di euro 606,20, per una presunta infrazione (“… apriva un cantiere stradale sulla carreggiata per la realizzazione di isole spartitraffico senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada”), che si sarebbe verificata, il giorno 18/05/2024, alle ore 10,00, in Casamicciola Terme (NA), alla S.P. n. 506 “Casamicciola – Piazza Bagni”». Il 21 maggio altro verbale di accertamento del medesimo contenuto e analoga sanzione «per una presunta infrazione (“… apriva un cantiere stradale sulla carreggiata per la realizzazione di isole spartitraffico senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada”), che si sarebbe verificata, il giorno 20/05/2024, alle ore 11,00, in Casamicciola Terme (NA), al Km 26+805 della S.P. ex SS N. 270 dell’isola verde».

La Giunta presieduta da Giosi Ferrandino si è riunita per far fronte a questa “grana”, ratificando la decisione di opporsi ai verbali. Nella delibera approvata si legge infatti: «Ravvisata la necessità di proporre ricorso avverso i suddetti verbali, che si profilano illegittimi, avversando tutte le richieste avanzate e far valere le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, delle contestazioni mosse con i verbali notificati».

Gli ulteriori adempimenti, tra cui l’affidamento dell’incarico all’avvocato che dovrà rappresentare il Comune, sono stati demandati alla responsabile dell’Area II Servizi al Territorio, nella quale è ricompreso l’Ufficio Contenzioso, dott.ssa Simona Accomando. Uno “scontro” tipicamente italiano sulla natura delle strade, dei lavori che si stanno realizzando e la necessità o meno di autorizzazione. A Casamicciola mancava solo questo…