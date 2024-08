L’attacco alla Schlein: Procida dice no alle chiacchiere del PD: “Elly, vieni a dirci fatti e non parole”

L’appuntamento è per domani mattina a Marina Chiaiolella. Da li si snoderà lungo le coste dell’isola una manifestazione di barche per sollecitare le istituzioni alla risoluzione di due annosi problemi. Quello sanitario e quello dei trasporti marittimi. La partenza è prevista per le 10 con l’arrivo intorno a mezzogiorno a Marina Grande, lato porto turistico. Li ad attendere ci saranno i cittadini che non potranno essere presenti via mare. Ma domani è anche il giorno di Elly Schlein, la segretaria del PD che arriva a Procida in occasione della Festa dell’unità. Qui incontrerà anche una rappresentanza del comitato “L’ospedale non si tocca” che le consegnerà una lettera dove vengono poste in evidenza le problematiche che sono costretti a vivere i cittadini.

In esclusiva il testo della lettera

Gentile Segretaria Elly Schlein, scriviamo questa lettera con un cuore pesante e con l’urgenza di chi sente il dovere di dare voce a quelle problematiche che affliggono quotidianamente i cittadini. Sono le stesse questioni che domani, alla Festa dell’Unità, una rappresentanza del comitato di cittadini le presenterà con la speranza che il grido di aiuto non rimanga inascoltato: i trasporti marittimi e la sanità pubblica.

Procida, culla di civiltà e democrazia, si trova oggi a fronteggiare una crisi che mina le fondamenta del benessere dei suoi abitanti. In particolare, il sistema dei trasporti e quello sanitario sono due pilastri su cui si regge la qualità della vita, e al momento, entrambi sembrano vacillare sotto il peso di inefficienze e carenze strutturali.

Come lei sicuramente ben saprà le isole del nostro Paese, fulcro di cultura e bellezza, molto spesso sono oggi isolate non solo geograficamente, ma anche logisticamente. I trasporti marittimi, che dovrebbero fungere da ponte tra la terraferma e questi gioielli naturali, sono diventati un vero e proprio incubo per i residenti. Le tratte sono insufficienti, i costi proibitivi e i servizi spesso inadeguati.

Le famiglie che vivono su queste isole si sentono abbandonate, connesse allo Stato solo da un filo sottile e fragile. Gli studenti, i lavoratori e gli anziani devono affrontare viaggi estenuanti, con orari poco compatibili con le esigenze quotidiane. Questa situazione non è solo un problema logistico, ma una vera e propria emergenza sociale. Se i trasporti marittimi rappresentano un ostacolo quotidiano, la sanità pubblica è un vero e proprio campo di battaglia. Strutture ospedaliera ridotta ai minimi termini, mancanza di personale, distretto sanitario anch’esso svuotato, sono solo alcune delle criticità che affliggono un sistema che dovrebbe garantire il diritto alla salute per tutti.

I cittadini si trovano costretti a rivolgersi a strutture private, sostenendo costi che non tutti possono permettersi. Gli anziani, i malati cronici e le persone con disabilità sono i più colpiti, vittime di un sistema che sembra averli dimenticati. La sanità è un diritto fondamentale, non un privilegio per pochi. Segretario Schlein, il suo ruolo è cruciale in questo momento di crisi. Domani, alla Festa dell’Unità, le verranno sottoposte queste problematiche con la speranza che la sua voce possa farsi sentire nelle sedi competenti per un cambiamento reale. Il Partito Democratico ha sempre rappresentato i valori di uguaglianza e giustizia sociale; ora è il momento di dimostrare con i fatti che questi ideali possono diventare realtà.

I cittadini chiedono interventi concreti e immediati. Serve un piano di potenziamento dei trasporti marittimi che garantisca collegamenti efficienti e accessibili per tutti. È necessaria una riforma del sistema sanitario che metta al centro la persona, investendo in strutture, personale e tecnologie all’avanguardia. Non possiamo più permetterci di ignorare queste voci. Ogni giorno di ritardo è un giorno in cui un cittadino perde la fiducia nelle istituzioni, un giorno in cui un malato non riceve le cure di cui ha bisogno, un giorno in cui una famiglia si sente sempre più isolata.

Il futuro di Procida, nostro e dei nostri figli, dipende anche dalle scelte che faremo oggi. Guardiamo con speranza al suo incontro di domani, confidando che la sua leadership possa portare quella luce di cui abbiamo tanto bisogno. Con sincero rispetto e fiducia”. Comitato