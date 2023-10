L’aeroporto sull’acqua | #4WD

Era un’altra delle idee geniali di Sandro Petti che mi trovava d’accordo per la finalità e non per l’ubicazione: quella di realizzare un aeroporto sul lungomare tra Casamicciola e Lacco. Un’opera del genere, così come avviene su tantissime isole caraibiche di grandissimo richiamo turistico e molto più attente di noi all’impatto ambientale, a mio giudizio troverebbe concreta fattibilità al largo sul versante di Forio, con tecniche di costruzione non necessariamente legate alla terraferma che in estremo oriente, negli Emirati Arabi e nei più vicini Paesi Bassi hanno consentito di realizzare di tutto, non solo aeroporti, ma alberghi, campi da golf, centri residenziali di lusso e molto altro.

Il mio #4WD di domenica, quello sulla crisi di rappresentatività, non ha certo riscosso lo stesso successo di quello sull’asfalto stampato di Via Iasolino; ma molti tra i Lettori più attenti (quelli, per intenderci, che leggono l’articolo per intero e non si limitano a commentarne titolo e foto) mi hanno chiesto informazioni in privato sul ruolo di questa banca estera tanto positivamente e concretamente interessata all’isola d’Ischia con i suoi studi e progetti.

Ebbene, c’è da dire che tra le attività ipotizzate sul nostro territorio da tale soggetto economico, oltre alla geotermia funzionale al risparmio energetico -anche nei trasporti locali- e a interventi di risanamento idrogeologico, esiste anche la possibilità di finanziare opere infrastrutturali realizzate su specchi acquei non diversamente utilizzabili se non per dire, semplicemente, “vire ‘u mare quanto è bello”.

L’ipotesi di un aeroporto al largo delle nostre coste, così come le semplicissime scogliere di protezione del centro abitato di Ischia Ponte, alle soglie del 2024 non devono e non possono continuare ad essere considerate opere-tabù per una comunità che, per quanto pigra e abulica possa apparire, ha bisogno di partecipare ad uno sviluppo che la renda al passo coi tempi rendendo la propria offerta turistica sempre più fruibile e competitiva rispetto alla concorrenza.

Con un Governo centrale oggi particolarmente propenso a cancellare definitivamente la logica del “no” per partito preso, abbiamo a mio giudizio ottime possibilità di crescere. Se solo avessimo anche amministratori locali più capaci di pensare in grande… Ma forse, anche solo di pensare…