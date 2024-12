Lacco, liquidati 112mila euro di Cas Sisma

Il Comune di Lacco Ameno ha liquidato altri 112mila euro di Cas Sisma a saldo. La responsabile del I Settore – Servizio Sisma Assistenza alla Popolazione e Consulenza Legale Lucrezia Galano ha fatto propria la proposta di determina del rup, l’istruttore amministrativo Francesco Di Meglio assunto a tempo determinato dall’Ente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2024, salvo proroga, nell’ambito delle “Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia”. Delegandogli appunto le attività e competenze afferenti la disamina e l’istruttoria dei Contributi di Autonoma Sistemazione in favore della popolazione colpita dal terremoto del 21 agosto 2017.

Nell’approvare la proposta, la Galano richiama i verbali della Commissione comunale per la valutazione delle domande e per la formazione dell’elenco dei beneficiari. A seguito dell’istruttoria effettuata per la valutazione delle domande e per la formazione dell’elenco dei beneficiari, si è stabilito che per 26 dichiarazioni pervenute sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, per il prosieguo del riconoscimento; per del Contributo per l’Autonoma Sistemazione CAS, con le variazioni definite nelle note di dettaglio relative ad ogni Istanza; per altre 11 (comprese alcune oggetto di sospensione) il prosieguo del riconoscimento è stato fissato al 31 luglio scorso.

Dunque per 37 nuclei familiari il Cas è stato concesso, «subordinando l’effettivo pagamento delle somme all’accredito delle risorse da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione». La somma da liquidare e impegnata a saldo dei pagamenti al 30 novembre ammonta complessivamente a 112.538,71 euro.