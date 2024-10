Lacco, in Consiglio regolamento del porto e bilancio e altri 18 punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è convocato per giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 in prima convocazione e per martedì 15 alla stessa ora in seconda. I punti all’ordine del giorno sono ben diciotto, di cui alcuni particolarmente rilevanti. Si inizia dalla «Modifica del “Regolamento dell’approdo turistico e peschereccio del Comune di Lacco Ameno”»; «Aggregazione e centralizzazione delle committenze – artt. 62 e ss. D.Lgs. 36/2023 – Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. – Approvazione schema di accordo per l’adesione alla CUC».

Si prosegue con il riconoscimento di legittimità di un lungo elenco di debiti fuori bilancio, a partire da quello «nei confronti della società “Aragona Servizi Ecologia s.n.c.” interventi di disostruzione rete fognaria del 19 e 28 agosto 2014».

Ancora ben nove debiti fuori bilancio conseguenti a sentenze esecutive del Giudice di Pace di Ischia e una sentenza del Tar Campania, tutte emanate nel 2024.

Successivamente il civico consesso affronterà i seguenti argomenti: «Stipula Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Casandrino (NA) e di Lacco Ameno (NA). Approvazione schema di convenzione»; «Mancata ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 115 del 09.08.2024 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata in via d’urgenza ai sensi degli artt. 42 c. 4 e 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2024/2026” – Provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 175 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000», «Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2024/2026»; «Armonizzazione dei sistemi e degli scherni contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. Presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2023 (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019)».