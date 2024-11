Lacco, gara per la pulizia degli immobili comunali

“Grandi pulizie” a Lacco Ameno. Il Comune infatti deve affidare il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà comunale per 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 10 mesi: municipio, scuole, siti di interesse culturale. Dunque non un affidamento “una tantum”, ma un servizio a lungo termine la cui durata potrà superare anche i due anni.

In virtù della durata, della natura del servizio e dell’importo il rup ha provveduto a indire la procedura aperta interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa riservata, come stabilito per questi servizi, alle cooperative sociali di tipo “B”.

Le attività di gara saranno dunque espletate in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma “TuttoGare”, mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Lacco, manutenzione dei servizi igienici del municipio

Il Comune di Lacco Ameno deve procedere a lavori di ordinaria manutenzione ai servizi igienici installati nel municipio, «nell’ambito delle ordinarie attività di cura del patrimonio comunale». Evidentemente anche questi hanno dato prova di malfunzionamento. In virtù dell’importo esiguo, il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, in qualità di rup, ha proceduto con affidamento diretto contattando per le vie brevi l’impresa “Amalfitano Costruzioni di Amalfitano Francesco” di Forio, che ha offerto 450 “netti”. La spesa complessiva per eseguire i lavori ammonta dunque, Iva compresa, a 549 euro.