Lacco Ameno, mal di giunta per Pascale. Manuale Cencelli? E chi lo conosce a Cencelli…

Primi mal di pancia, ops, mal di Giunta per Giacomo Pascale alle prese con il manuale Cencelli. Dopo la bagarre elettorale e i fuochi di artificio è tempo di istituzionalizzare il voto. Stando alle indiscrezioni trapelate, Pascale non è stato ancora in grado di mettere d’accordo tutti sulla nomina della giunta.

Non sembra essere gradita a tutti l’assegnazione di ruoli politici e governativi agli esponenti della coalizione in proporzione al loro peso elettorale. Gli esclusi scalpitano. Un modo ironico per descrivere le solite nomine effettuate in una mera logica di spartizione in assenza di meritocrazia. Pascale vorrebbe assegnare la carica di vicesindaco e assessore con delega a Giovan Giuseppe Zavota, il più votato.

La cosa però non rientrerebbe negli accordi presi con almeno 4 dei suoi candidati ai quali era stato promesso un posto in Giunta. Pascale in queste ore prova a trovare la quadra e a far rientrare i malumori. Intanto Giovan Giuseppe Zavota non molla: vuol essere lui il vicesindaco.