Lacco Ameno, in 40 per 4 posti di vigile stagionale. In dirittura d’arrivo il concorso bandito dal Comune

E’ in dirittura d’arrivo l’iter del concorso bandito dal Comune di Lacco Ameno per l’assunzione di quattro vigili stagionali a tempo pieno appartenenti all’area degli istruttori. La responsabile del I Settore Risorse Umane avv. Lucrezia Galano ha pubblicato l’elenco dei 40 candidati ammessi con riserva alla selezione. Entro il termine del 2 luglio, infatti, sono pervenute 40 domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione dei quattro istruttori di vigilanza (ex cat. c) a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali del Comando di Polizia Municipale. Tutti ammessi, dunque. Inutile evidenziare che l’elenco è pubblicato nel rispetto della privacy con l’omissione dei nominativi dei candidati.

Nell’imminenza dello svolgimento delle prove, la Galano ha proceduto anche alla nomina della commissione esaminatrice. Il concorso era stato bandito inizialmente in esecuzione della delibera di Giunta dell’8 marzo scorso che approvava il PIAO 2024-2026 e il correlato piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, prevedendo appunto per il 2024 l’assunzione di vigili stagionali. Il concorso, bandito con determina del 13 giugno, ha avuto un iter “travagliato”. La prima programmazione delle prove scritta e orale è infatti “saltata” quando il comandante della Polizia Municipale Raffaele Monti, competente alla nomina e alla presidenza della commissione, ha comunicato la sopravvenuta incompatibilità in relazione alle candidature presentate.

Nel frattempo la Giunta ha approvato altre due delibere. Con quella del 10 luglio, «in considerazione della stagione turistica estiva già in pieno corso e delle sopravvenute esigenze di organizzare nuovi servizi in favore dell’utenza, ha espresso la volontà di riprogrammare le assunzionidi personale a tempo determinato, demandando alla Responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane di annullare le prove della selezione pubblica per l’assunzione nell’ambito del V Settore Polizia Municipale di n. 4 unità appartenenti all’Area degli Istruttori con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto a carattere stagionale a tempo determinato e pieno, bandita con avviso pubblicato in data 14.6.2024, programmate per il 12 e il 17 luglio 2024, per ragioni di pubblico interesse». Anche la seconda programmazione è dunque stata annullata.

SEGRETARIO COMUNALE IN FERIE

Con la seconda delibera del 9 agosto la Giunta ha approvato la modifica della programmazione del Piano dei fabbisogni del personale a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2024-2026, «tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell’Ente definite sulla base delle criticità contingenti rilevate dalla Giunta Municipale, prevedendo per le annualità 2024, 2025 e 2026 di dotare l’Ente comunale delle unità di personale individuate dettagliatamente nell’allegato B e confermando, in particolare, il reclutamento di unità di categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto a carattere stagionale a tempo determinato e pieno, nei limiti del budget assegnato, con indirizzo al Responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane di provvedere con effetto immediato agli adempimenti necessari alla realizzazione del piano occupazionale a tempo determinato».

La Galano ha dunque proceduto alla definitiva riprogrammazione delle prove: prova scritta il29 agosto alle ore 10,30presso la sede scolastica dell’I.C. Vincenzo Mennella di Lacco Ameno in via Fundera; prova orale il 30 agosto alle ore 9,00 presso la sede municipale di piazza Santa Restituta. Restava da nominare la commissione. Un ulteriore “piccolo” intoppo si è verificato a causa dell’assenza dal servizio del segretario comunale per ferie (siamo in agosto!). La Galano ha chiesto dunque aiuto al Comune di Pozzuoli, che ha messo a disposizione il comandante della Polizia Municipale di quel Comune, la dott.ssa Silvia Mignone; da Barano arriva invece il dott. Luigi Mattera, funzionario responsabile del IV Settore.

Risolta la questione dei due componenti esperti esterni, è stato possibile nominare la commissione, così composta: presidente la dott.ssa Silvia Mignone; componente esterno il dott. Luigi Mattera; componente interno esperto il dott. Domenico Barbieri, funzionario responsabile del II Settore del Comune di Lacco Ameno; segretaria la dott.ssa Maria Gloria, istruttore amministrativo in servizio presso il I Settore Affari Generali del Comune di Lacco Ameno. Superati tutti gli ostacoli, la Galano ha anche provveduto ad impegnare la spesa presunta per i compensi ai componenti esterni, calcolata in 2.212,22 euro.