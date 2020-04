Lacco Ameno, ecco l’iban comunale per donare

Il Commissario Straordinario di Lacco Ameno, dott.ssa Simonetta Calcaterra ha emesso un appello alla cittadinanza comunicando l’apertura di un conto corrente per la raccolta di contributi alle famiglie in stato di necessità.

“Cari cittadini – scrive – se c’è una cosa che questi tempi così difficili ci stanno insegnando, è l’importanza dello spirito di comunità e solidarietà di una Nazione. Questo virus che sembra essere più grande di noi – ma non per questo più forte – dimostra di non guardare in faccia nessuno.

Nessuno di noi ne è immune, tutti siamo soggetti alle stesse restrizioni e alle stesse sofferenze.

Lo spirito di solidarietà che sto riscontrando nel comune di Lacco Ameno è un esempio di virtù commovente, tutti voi state osservando le disposizioni impartite dal Governo, con grande serietà e con rispetto per la vostra sicurezza, ma soprattutto per quella degli altri.

Ed è per questo che in un momento così difficile nessuno deve essere lasciato indietro o da solo.

Consapevoli del fatto che molte famiglie sono venute improvvisamente a trovarsi in serie difficoltà economiche a causa delle restrizioni sul lavoro imposte dall’emergenza sanitaria, il Comune di Lacco Ameno (come previsto dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo scorso), ha deciso di aprire un conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni da parte dei privati cittadini.

Le somme donate andranno ad incrementare il Fondo già istituito dall’ordinanza della Protezione Civile in favore dei cittadini di Lacco Ameno, in modo da assicurare a tutte le persone in difficoltà il sostegno necessario a superare il periodo di crisi, mediante la consegna di buoni spesa oppure di generi alimentari e di prima necessità.

Perciò tutti coloro che desiderano fornire un aiuto concreto alle persone in difficoltà possono effettuare una donazione libera sul conto di tesoreria comunale dedicato all’emergenza Covid-19 n. IBAN IT75 K030 6939 9421 0000 0300 012 intestato a Comune di Lacco Ameno.

Alle donazioni effettuate su questo conto corrente dedicato si applicano gli incentivi fiscali previsti dall’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

E’ il momento di agire tutti con grande cuore per aiutare il prossimo, insieme ce la faremo!”