LA ZONIZZAZIONE UFFICIALE DEL TERRITORIO DI CASAMICCIOLA. La mappa

Misure attuative riguardanti attività conseguenti all’attuazione delle indicazioni di cui alla Relazione prodotta dal soggetto attuatore di cui all’art. 1 dell’OCDP 951, disposizioni in attuazione dell’OCDPC 954 del 24 dicembre 2022 per la costituzione dei presidi territoriali e la pianificazione di protezione civile del comune di Casamicciola, disciplina del Contributo di Autonoma Sistemazione, misure riguardanti l’assistenza alla popolazione presso strutture alberghiere e assimilabili, logistica relativa al trasporto delle persone e prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.