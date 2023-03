La stupida guerra ai distributori H24 | #4WD

L’ordinanza di Enzo Ferrandino contro i distributori h24 di prodotti di vario genere rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto quest’amministrazione si renda forte con i deboli e debole con i forti, continuando ad avanzare per inerzia lungo una linea fondata esclusivamente sulla difesa -a volte anche apparente- di determinate realtà o di singoli segnalatori, purché vicini al “bottone”.

Sono state le rimostranze sia di singoli commercianti sia del rappresentante di un’associazione di categoria candidato con Ferrandino nelle ultime due tornate a generare l’ordinanza di cui Vi sto scrivendo. Ma la motivazione legata a ordine pubblico e schiamazzi notturni addotta a fronte di tali limitazioni, nonché le zone (praticamente tutte) in cui tali distributori non saranno più consentiti, sono parte integrante di un provvedimento che fa acqua da ogni parte e la cui vittoriosa impugnativa al TAR trova quale unico ostacolo le minacce neppure tanto velate ricevute da alcuni tra gli esercenti interessati.

Quando in pieno centro storico ad Ischia Ponte aprì il primo ShopH24 sono stato il primo a indignarmi, perché non era esattamente il massimo nell’ambito di un’offerta apparentemente qualificata. Credo che questo genere di esercizio, compatibilmente con l’ormai annosa liberalizzazione del mercato, dovrebbe essere consentito, nel nostro Comune, al di fuori dell’asse viario compreso tra Via Roma, Corso Colonna e Ischia Ponte. Se però mi viene detto che il problema è la “concorrenza sleale” che gli h24 automatici praticherebbero ai pubblici esercizi tradizionali, allora mi incazzo. Perché noi siamo sempre il Paese degli albergatori che accusano i Patanari di svendere le stanze d’albergo, salvo tentare di fare punto e peggio pur avendo un decimo dei loro posti letto. E lo stesso vale per i bar e i pub del centro, che pensano di ricevere un danno nottetempo dai distributori automatici, quando magari a quell’ora (e non solo) sono rigorosamente chiusi e durante il giorno vendono a prezzi che di certo non sono “per tutti”.

Fossi in Enzo, correggerei il tiro. Ma… lo capirà?