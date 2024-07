La segnalazione: «Traghetto senza aria condizionata, malori a bordo!»

Dalla lettrice Annabella Esposito arriva la segnalazione dell’ennesimo grave disservizio nei trasporti marittimi. Una “normale” traversata da Napoli a Ischia si è trasformata in un “viaggio della speranza”, o meglio ancora in un “viaggio della vergogna”. Con il caldo eccezionale di questi giorni, non funzionava l’aria condizionata! Ecco cosa riferisce la lettrice: «Il traghetto delle 14:20 è partito da Napoli direzione Ischia con l’aria condizionata spenta. Si sono registrati malori a bordo, mentre bambini e anziani erano allo stremo. Si può fare turismo in questo modo?? Vorrei segnalare questo episodio per far in modo che altri turisti non si trovino nelle nostre medesime condizioni.

Io e altri passeggeri abbiamo fatto varie segnalazioni alla Capitaneria di porto che purtroppo non ha potuto far nulla, dicendoci di rivolgerci al comandante. Ma nulla è stato risolto nonostante diverse segnalazioni al personale di bordo». Cosa aggiungere? Alle conseguenze sulla salute dei viaggiatori più fragili, che sembrano non preoccupare la compagnia di navigazione, si aggiunge l’ennesimo colpo all’immagine turistica dell’isola. Dove avranno pensato di essere finiti i turisti a bordo di quel traghetto? E se la Capitaneria sostiene di non poter fare nulla, qualcuno dovrebbe muoversi, anche tra gli amministratori isolani, per imporre alle società di navigazione il rispetto dei passeggeri, che non sono solo “polli da spennare”.