La replica. Iaccarino: “Le scritte? Da parte di chi voleva tenere sotto ricatto ed in ostaggio i miei concittadini”

Dopo le scritte apparse in zona rossa a Casamicciola (Casamicciola = Corleone e Iaccarino hai tradito P. Maio), per capirne di più, dopo averla vista correggere la scritta “Casamicciola è Cuordileone”) abbiamo chiesto all’assessore Annalisa Iaccarino di commentare le scritte che l’accusavano di aver tradito il “Maio” e la replica non si è fatta né attendere. Anzi, è un vero e proprio rilancio.

“E’ la reazione – ci ha detto la Iaccarino – di quanti hanno voluto per anni che il Maio restasse come è tutt’oggi e come vorrebbero che fosse nel futuro in modo da tenere sotto ricatto ed in ostaggio i miei concittadini. Mi sono candidata e sono stata eletta (nella lista che ha perso le elezioni e poi è passata in maggioranza, ndr) proprio per liberare da questa morsa noi terremotati.

Abbiamo iniziato a demolire quei fabbricati pericolosi sorretti da vergognose puntellature, all’epoca fortemente volute per dare incarichi ad amici ed amici di amici, con uno sperpero di denaro pubblico senza precedenti. Andremo avanti – continua – senza far perdere alcun diritto ai cittadini (senza distinzioni) sia per la ricostruzione delle proprie abitazioni, sia per quelle da delocalizzare e soprattutto assicurando il CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione, ndr) a tutti coloro che ne hanno diritto fino a quando non avranno risolto ogni loro problema. Qualche solito noto – attacca in chiusura -, oggetto e figlio di quel sistema, non riuscirà certo a fermarmi né ad intimidirmi perché Casamicciola, il Maio, il mio Maio – sottolinea – non è Corleone bensì CUORDILEONE!”