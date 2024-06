La Parrocchia di San Leonardo Abate di Panza ospita il raduno dei San Leonardo d’Europa

Un evento straordinario si prepara a ravvivare la comunità di Panza. La Parrocchia di San Leonardo Abate è stata scelta dalla Federazione Internazionale dei Luoghi e delle Associazioni dedicate a San Leonardo nel mondo (Fil-Leo) per ospitare il prestigioso Raduno dei San Leonardo d’Europa. Dal 29 giugno al 2 luglio, l’isola di Ischia accoglierà diverse comunità europee unite dalla devozione al comune Santo Patrono, provenienti da Austria, Belgio, Francia, Italia, Malta e Slovacchia.

Un Raduno Storico e Internazionale – I pellegrini arriveranno a Panza portando con sé le preziose reliquie di San Leonardo. Tra gli eventi più significativi, la Confrérie de Saint Léonard de Noblat – custode del corpo e della tomba del Santo nella città francese da lui fondata – parteciperà con le reliquie del Santo. Questo evento segnerà la prima Ostensione settennale di San Leonardo al di fuori della Francia da oltre mille anni. Le Ostensioni, iniziate dopo il Miracolo degli Ardenti nel 1094, sono dal 2016 Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per la loro importanza culturale e spirituale.

Celebrazione del Ventesimo Anniversario di Amicizia. Il 2024 segna il ventesimo anniversario dell’amicizia tra la comunità di Panza e quella di Saint Léonard de Noblat. Per celebrare questa ricorrenza, una delegazione francese sarà presente per incontrare le autorità di Forio, con l’obiettivo di formalizzare un patto di amicizia tra i due comuni.

Festeggiamenti e Solenni Celebrazioni. La Parrocchia di San Leonardo Abate, sotto la guida del parroco Don Emanuel Monte, ha organizzato solenni festeggiamenti che animeranno Panza per quattro giorni. Questi includeranno celebrazioni religiose, eventi culturali e momenti di condivisione per offrire ai pellegrini e agli ospiti un assaggio della ricca tradizione devozionale e culturale della comunità.

Un Gemellaggio Musicale. La Banda Aurora Città di Panza approfitterà di questi festeggiamenti per formalizzare un gemellaggio con la Banda Muzikali San Leonardu di Malta. La banda maltese contribuirà a diffondere per le strade del paese le note della festa e della fratellanza tra i popoli, creando un’atmosfera di gioia e unione.

Le Celebrazioni. Le celebrazioni culmineranno con la presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Bozo, Vescovo di Limoges, che parteciperà alle Ostensioni isolane in concomitanza con la festa della Madonna delle Grazie, una delle devozioni più care alla comunità di Panza. Questo evento rappresenta un momento di grande significato culturale e spirituale per la comunità di Panza e per tutti i pellegrini che parteciperanno, celebrando non solo la fede comune ma anche l’amicizia e la fratellanza tra le nazioni europee unite sotto il patronato di San Leonardo.

Ostensione delle Sacre Reliquie di San Leonardo Abate e Indulgenza plenaria

La Parrocchia San Leonardo Abate con il patrocinio del Comune di Forio, in collaborazione con la Compagnia San Leonardo Abate ONLUS organizza dal 24 giungo al 2 luglio 2024, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie durante i quali si terrà anche l’Ostensione delle Sacre Reliquie di San Leonardo Abate e, al fine di promuovere il rinnovamento spirituale dei fedeli ed incrementare la vita della grazia, la Santa Sede, si potrà ricevere l’INDULGENZA PLENARIA così come ha disposto la Penitenzieria Apostolica dal giorno 29 giugno 2024 fino al giorno 2 luglio 2024, visitando la Chiesa Parrocchiale di San Leonardo Abate i fedeli possano ottenere il dono dell’Indulgenza plenaria alle solite condizioni, e che i malati e tutti coloro che siano impossibilitati a partecipare fisicamente possano ugualmente fruire del dono dell’Indulgenza plenaria, offrendo le loro sofferenze al Signore o compiendo pratiche di pietà.

Il programma

Lunedì 24 giugno

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Ore 19:00 S. Rosario

Ore 19:30 Esposizione dell’immagine della Madonna delle Grazie, novena e S. Messa. Al termine, accensione del “falò di San Giovanni”, insalata cafona e anguria per tutti.

Da martedì 25 a venerdì 28 giugno

Ore 19:00 S. Rosario e novena alla Madonna

Ore 19:30 S. Messa

In San Leonardo (solo mercoledì 26 e venerdì 28 giugno): ore 8:15 S. Messa

Martedì 25 giugno

Ore 21:00 “…qualunque cosa vi dica Gesù, fatela”. Adoriamo Gesù con Maria, a cura delle Consacrate del G.A.M.

Giovedì 27 giugno

Ore 19:30 S. Messa con celebrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi. Saranno presenti anche i parroci delle parrocchie dedicate a San Leonardo nei comuni di San Giuseppe Vesuviano (Na) – di Mascali (Ct) – e la delegazione Slovacca con il loro sacerdote.

Sabato 29 giugno

ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI DEI SAN LEONARDO D’EUROPA E DELLE SACRE RELIQUIE

Ore 20:00 PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI FORIO E IL COMUNE DI ST LÉONARD DE NOBLAT – FRANCIA. Raduno delle delegazioni e delle autorità civili e religiose presso il Piazzale Don Cristoforo Di Scala Ore 20:15 Accoglienza dei Rappresentanti del Comune di St Léonard de Noblat e del Priore della Confrérie de St Léonard de Noblat, custode delle reliquie, da parte del Vescovo di Ischia e delle autoritàcivili del Comune di Forio. Segue l’Accoglienza delle Sacre Reliquie di San Leonardo e processione per Piazza S. Leonardo

Ore 21:00 Cerimonia di apertura delle Ostensioni – Discorsi di benvenuto del Sindaco di Forio e saluti del Vicesindaco di Saint Léonard de Noblat.

Ore 21:30 S. Messa solenne in Piazza San Leonardo presieduta da S.E.R. Mons. Carlo Villano, Vescovo di Ischia. Esposizione per la venerazione delle reliquie di San Leonardo nella chiesa parrocchiale.

Ore 22:30 Spettacolo folk offerto dal Coro San Leonardo di Ortona (CH)

Domenica 30 giugno

Ore 9:30 (Congrega SS. Annunziata) /11:00 (Chiesa San Leonardo) Ss. Messe

Ore 19:30 (chiesa San Gennaro) S. Rosario e novena alla Madonna

Ore 20:00 S. Messa

Ore 21:00 (Piazza San Leonardo) “partono ‘e bastimenti”. Concerto offerto dal Coro San Leonardo di Procida – Direttore: M° Aldo de Vero.

Ore 22:30 Spettacolo “Canto pe Dispietto” del complesso Napolitudine, con Sal Esposito

Lunedì 1° luglio

Ore 19:00 S. Rosario e novena alla Madonna

Ore 19:30 S. Messa

Ore 21:30 (Piazza San Leonardo) Gemellaggio tra la Banda Musicale “Aurora – Città di Panza” e la Banda Musicale “San Leonardu” di Chircop – Malta; Concerto Bandistico offerto dalla Banda Musicale “San Leonardu” di Chircop (Malta).

Martedì 2 luglio

FESTIVITÀ DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Ore 6:30/ 8:00 /9:30 /19:30 Ss. Messe

Ore 18:30 Sfilata per le vie di Panza della Banda Aurora Città di Panza e della Banda Musicale San Leonardu di Chircop (Malta)

Ore 19:30 S. Messa Solenne presieduta da S.E.R. Mons. Pierre Antoine Bozo, Vescovo di Limoges

Ore 20:30 Corteo storico e solenne processione di tutte le delegazioni con i simulacri di S. Maria delle Grazie, di S. Leonardo e delle S. Reliquie per via S. Gennaro, Via M° Cav. L. Impagliazzo, Via MarioD’Ambra, via Parroco L. D’Abundo, Piazza S. Leonardo. Al termine, intronizzazione del simulacro della Madonna delle Grazie nella chiesa parrocchiale e venerazione delle reliquie di San Leonardo nella Sua cappella.

Ore 22:00 Piazza San Leonardo: “Cantanapoli” spettacolo con Gaetano Maschio e la sua Compagnia. Ore 23:45 Cerimonia di Chiusura delle Ostensioni e consegna del drappo della Federazione alla delegazione austriaca che ospiterà l’evento nel 2025.

Ore 24:00 Spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Pirica Baranese

Per tutta la durata dell’evento saranno allestiti Stand gastronomici in piazza. e delegazioni presenti alla manifestazione provengono dai paesi: Italia, Francia, Austria, Belgio, Malta, Slovacchia.

Le celebrazioni liturgiche saranno curate dalle corali parrocchiali. Si ringraziano per la collaborazione: il Sindaco con l’Amministrazione comunale di Forio e del Comune di St Léonard de Noblat; le autorità civili e militari; Il Vescovo di Limoges; il Priore della Confrérie de St Léonard de Noblat; la Compagnia San Leonardo Abate-ONLUS; i collaboratori e i fedeli tutti della Comunità̀ Parrocchiale; la Banda Aurora Città di Panza; la Banda Musicale “San Leonardu” di Chircop – Malta; il Coro San Leonardo di Ortona; il Coro San Leonardo di Procida; Gaetano Maschio e la sua Compagnia; la Ditta Pirica Baranese; la Ditta Criscuolo per le luminarie.