La carica dei duecentosessantanove | #4WD

Ormai da tempo anche il nostro Quotidiano, così come “Il Golfo” di Domenico, è solito riportare la foto della prima nascita al mondo targata Ischia, mostrando così la felicità di una famiglia nostrana che a mezzanotte tra il vecchio e il nuovo anno si è arricchita di un nuovo componente.

Quest’anno, però, l’attenzione è andata anche ad altre duecentosessantanove ischitani, sicuramente più avanti negli anni rispetto ad un neonato (e ci mancherebbe), ma che sono stati immortalati in un solo giorno di attività -il primo, per l’esattezza- dai quattro autovelox funzionanti con tanto di preavviso nel Comune di Ischia a partire dal 1 gennaio, cioè… due giorni fa.

Esatto! In un solo giorno, ben duecentosessantanove veicoli si sono resi protagonisti di un’infrazione davanti al “grande fratello” della strada dalle nostre parti. E come se non bastasse, poco meno della metà dei loro conducenti non beccherà solo la multa, ma anche la detrazione di tre punti dalla patente.

Se personalmente sono raggiante per tale risultato, sicuro che mettere mano alla tasca e rischiare di rinunciare alla propria patente rappresenterà il deterrente ideale per il futuro, dall’altra mi deprime pensare che siano ancora troppi gli sconsiderati che qui a Ischia guidano, come si suol dire, a pene di segugio.

Per ora, in attesa di conoscere se e quando verranno installate e attivate ulteriori postazioni lungo il periplo della nostra Isola, resto convinto della necessità di monitorare tantissimi altri tratti di strada fortemente a rischio, tra cui ricordo la salita/discesa del Castiglione, il lungomare compreso tra l’Hotel La Madonnina e Piazza Marina a Casamicciola, la salita/discesa che dopo Cavallaro porta allo Scentone e il tratto dai Pilastri al bivio prima della piazza di Barano.

E chissà se, di questo passo, non solo limiteremo fortemente incidenti anche mortali, ma riusciremo anche a ridurre, controllandola maggiormente, la gravosissima percentuale di idioti alla guida, specie quelli ancora intenti a parlare con una mano al volante e una al cellulare.