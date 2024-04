Italiano “Tra le settimane più importanti del triennio”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Siamo davanti a una delle settimane più importanti di questo triennio, da quando abbiamo iniziato il nostro percorso. In sette giorni ci giochiamo il possibile accesso a una semifinale europea, qualcosa di straordinario, e la possibilità di giocare una finale di Coppa Italia, un qualcosa che per ora accantoniamo. In questo momento la nostra attenzione è sulla partita di domani, concentrati sulla conoscenza del nostro avversario, su quello che dobbiamo fare e su quello che siamo capaci di fare in casa”. Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Viktoria Plzen, in programma domani a Firenze, valida come ritorno dei quarti di finale di Conference League. “Credo che bisognerà fare molto meglio e lavorare in maniera diversa rispetto all’andata per fare gol. Dobbiamo fare diversamente soprattutto nella loro metà campo. Abbiamo concesso pochissimo all’andata ma dobbiamo fare gol, essere veloci, riempire l’area di rigore con più uomini e sfruttare le opportunità delle palle inattive. Chi fa gol e vince, supera il turno, ma bisognerà essere veloci e qualitativi. Mi auguro che lo stadio ci dia una spinta ulteriore, i ragazzi hanno bisogno di energia e incitamento”.

