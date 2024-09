Ischia, vicino il ritorno Ballirano. Gemito si allena

L’Ischia Calcio prepara un nuovo ritorno. Dopo i “prestiti” di Patalano e Arcamone, rientrati alla base durante l’estate e a poche settimane di distanza dalle rapide esperienze in Lega Pro, la squadra di Enrico Buonocore si appresta ad accogliere Giovanni Vito Ballirano.

Il giovane laterale sinistro, ufficializzato lo scorso luglio dal Pompei, è pronto ad aggregarsi ufficialmente al gruppo. Il classe 2005, tra i giovani emergenti delle ultime stagioni del club gialloblù, si sta già allenando sull’isola e sta attendendo il passaggio dei documenti per l’annuncio del trasferimento. Ballirano andrebbe a garantire un’altra opzione allo staff per quanto concerne la batteria degli under a disposizione.

Ad Ischia pare essere tornato anche il portiere della promozione dall’Eccellenza alla Serie D, Mirko Gemito. L’estremo difensore, tra i protagonisti del salto di categoria, aveva lasciato il Mazzella per trasferirsi al Gladiator a dicembre dello scorso anno.

Una vicenda che aveva condizionato quelle settimane, ma Buonocore ha sempre speso parole al miele per il diciannovenne: “Il rapporto personale non cambia, gli voglio bene, ma dal momento che ci ha detto che non aveva voglia di restare, per me è un discorso superato”. Gemito si sta allenando per ritrovare la condizione, tuttavia l’Ischia non sembra intenzionata a cambiare la gerarchia tra i pali e dovrebbe continuare con il tandem Zandri-Iannaccone (entrambi 2006, ndr), seguendo la rigida norma sugli under. L’ex Sant’Agnello lavora, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare.