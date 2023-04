Ischia tace | #4WD

Tutto tace a Ischia. Ci sono due comuni al voto, ma la campagna elettorale è quanto mai silente in entrambi. E non è certo questo che mi lascia pensare, perché i ritmi e l’approccio dei candidati alla captatio benevolentiæ di chi li dovrebbe votare sono sensibilmente cambiati: pochi soldini da far girare in materiali e manifestazioni, tradizione dei comizi quasi estinta, porta a porta ridotto nell’ultima settimana e, per i più esperti, alla notte antecedente l’apertura dei seggi, fanno sì che anche la vecchia tradizione di non sentirsi liberi di passeggiare per il paese in virtù dello stalking incombente di questo o quell’aspirante sindaco o consigliere appartenga al novero dei vecchi tempi ormai andati.

Quel che colpisce, invece, è il totale silenzio in cui è immersa l’amministrazione comunale di Ischia, estraniatasi dal mondo esterno e rintanatasi nel palazzo in varie faccende affaccendata che nulla, ma dico nulla, hanno a che fare con l’interesse pubblico per il quale, almeno sulla carta, dovrebbe essere stata eletta. Se chiudersi nel palazzo a più non posso fosse foriero di chissà quale attivismo programmatico e operativo, laddove il secondo risulterebbe senz’altro più incoraggiante del primo dopo quasi sei anni di permanenza al potere, non si potrebbe che plaudire a Enzo Ferrandino e compagni. Ma poiché sappiamo tutti benissimo che così non è e che essi non riescono neppure a trovare pezze a colore per i danni che stanno continuando ad arrecare alla cosa pubblica in generale, ditemi Voi che senso ha continuare a sperare che le cose possano cambiare in meglio. Mentre il più che scarno inizio di stagione turistica a cui abbiamo assistito sia a Pasqua sia nel ponte del 25 aprile si è appena dissolto nel più classico dei “poca roba”.

Il ricordo di Andrea Impagliazzo, compianto patron del “Giardino degli Aranci” (quella sì che è stata la prima, vera taverna delle nostre Isole e non solo), casca a pennello nel contesto di questo editoriale. Per non dimenticare chi Ischia l’ha amata e rispettata sul serio, sempre con un sorriso sincero per tutti, clienti e non.