Ischia, settore giovanile avanti tutta!

Procedono come da programma i raduni per la formazione delle squadre del nuovo Settore Giovanile che l’Ischia Calcio ha organizzato in simbiosi con Real Academy e con la novità Campagnano Calcio. “Siamo contenti per come sono andati gli stage selettivi che si sono tenuti in queste settimane – afferma Carmine Di Meglio, Responsabile del Settore Giovanile dell’Ischia Calcio – Tanti giovani entusiasti hanno partecipato, consci del nuovo progetto giovanile che da quest’anno prende il via in modo convinto con l’ausilio della Scuola Calcio Real Academy ed anche del Campagnano Calcio che svilupperà inoltre il settore femminile. Con questo ci tengo a dire che noi non vogliamo fare assolutamente la guerra alle altre realtà giovanili dell’isola.

Non promettiamo nulla ai giovani, tranne il nostro impegno per creare le condizioni per farli arrivare alla prima squadra dell’Ischia. Cureremo direttamente la Juniores e l’Under 17, mentre il Real Academy che ha già una valida base, con buoni risultati raggiunti lo scorso anno sia in Campionati Regionali che Provinciali, curerà le categorie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 fino all’Attività di Base. In questo modo, nei prossimi anni, l’Ischia Calcio potrà avere giovani pronti per i campionati nazionali e crescendo potranno andare ad alimentare gli under per la prima squadra.

Tutto questo vedrà un lavoro di coordinamento tra il sottoscritto ed i Responsabili Tecnici del Real Academy e del Campagnano, in modo da raggiungere uno stesso modus operandi. In pratica – conclude Carmine di Meglio – saremo un’unica cosa che avrà come obiettivo primario portare i ragazzi nella prima squadra dell’Ischia. Ciò non toglie che se qualcuno verrà attenzionato da società professionistiche più blasonate, sarà per noi motivo di orgoglio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori stage che comunicheremo al più presto”.