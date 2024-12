Ischia-Real Acerrana. Sannazzaro: “I gialloblu hanno ritrovato l’identità”

Il tecnico granata, ai nostri microfoni, ha presentato il match: “Mi aspetto una partita difficile, come tutte quelle che abbiamo affrontato in questo girone. Incontriamo una squadra in salute, soprattutto mentalmente, dopo le tante problematiche che ha vissuto. L’Ischia è uscita alla grande. Ho visionato le caratteristiche dei gialloblu, ho visto che hanno ritrovato l’identità che avevano prima. Parliamo di una squadra che pressa alto e che va uomo contro uomo, sarà quindi una partita tosta e difficile.

Ci siamo preparati bene come tutte le settimane, siamo molto simili. Sono sicuro che sarà una bella gara da vedere. Vogliamo dare continuità, la nostra è una classifica che avanza qualche punto, per quello che abbiamo dimostrato in campo abbiamo raccolto un po’ meno. A fine campionato la classifica ci darà quello che meritiamo.

Ora pensiamo soltanto all’Ischia, ci aspettiamo di fare una grande prestazione”. Sulle condizioni del suo gruppo, Sannazzaro ha spiegato: “Stiamo bene, ho tutti gli effettivi. Abbiamo preparato questa gara come tutte le altre settimane. Al di là dell’avversario che andiamo ad incontrare, cercheremo di contrapporci alla loro forza. La squadra si è allenata bene, quando si vince la settimana si vive diversamente. Sono sicuro che sarà un match bello da vedere”.