Ischia, nuova proroga di un anno per “Zizì”

Ancora una proroga per “Zizì”, il servizio di navetta gratuita tra il parcheggio di Fondobosso e Piazza degli Eroi svolto dall’Eav con costi a carico del Comune d’Ischia.

Il comandante della Polizia Locale Chiara Romano in premessa ricorda che «l’Amministrazione comunale è impegnata già da tempo in un significativo programma di riduzione del traffico veicolare privato e ad incentivare forme di mobilità alternative».

La prima istituzione sperimentale di “Zizì” risale al 2018, a partire dal 9 giugno di quell’anno «nelle more della rimodulazione del programma di esercizio di cui al contratto in essere anche al fine di verificarne l’impatto sul sistema trasportistico complessivo del territorio».

La convenzione con l’Eav è stata poi rinnovata di anno in anno sempre al costo annuale di 60.000 euro oltre Iva (66.000 euro). L’ultima proroga era scaduta il 31 dicembre scorso e la responsabile della Polizia Locale si è attivata, prendendo atto «dell’evidente incremento nell’utilizzo del servizio navetta come alternativa all’auto privata da parte di una sempre più numerosa e variegata utenza e considerati i benefici ed i risultati concreti in termini di decongestione del traffico veicolare urbano e conseguente riduzione dell’inquinamento ambientale».

La proroga ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 sempre allo stesso prezzo.