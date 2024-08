Ischia nel Girone H, tra corazzate e piazze storiche. Taglialatela e Lubrano in coro: “Sarà una bella sfida”

Dalle trasferte in Sardegna e Lazio al rovente clima degli stadi in Puglia, la nuova Serie D è alle porte e l’Ischia Calcio conosce la sua destinazione. La Lega Nazionale Dilettanti svela i nove raggruppamenti della prossima stagione sportiva e i gialloblù finiscono nel girone H. Quello tosto, difficile, ma anche fantastico per calore e passione.

Avversarie blasonate, piazze storiche e grande tradizione: per Trofa e compagni sarà un altro campionato da vivere al massimo. Rispetto alla scorsa annata, la squadra di Enrico Buonocore, che sta lavorando in ritiro a Bastia Umbra, affronterà sedici compagini diverse. C’è una sola costante, rappresentata dalla Nocerina: ben tre gli incroci tra le due formazioni, con i molossi vincenti nel turno di Coppa Italia (3-2, ndr) e nell’ultima gara del girone con un gol di Gaetani che rivoluzionò la classifica in zona playoff allo scadere. Terminò 1-1 invece la sfida d’andata al Mazzella, con Baldassi che riprese l’iniziale vantaggio targato Liurni.

Oltre ai rossoneri, l’Ischia affronterà altre quattro campane: le neopromosse Costa d’Amalfi e Acerrana, il rinnovato Angri e la ritrovata Palmese. I riflettori sono puntati sui club pugliesi, protagonisti nel corso dell’estate con notevoli colpi di mercato. C’è la Fidelis Andria che dalla Campania ha ingaggiato due centrocampisti di categoria superiore: La Monica e Gladestony, reduci dal campionato di Lega Pro rispettivamente con Sorrento e Giugliano.

Proprio Liurni, ex Nocerina, è una nuova ala biancazzurra. Scatenato altresì il Casarano che si è assicurato le prestazioni di Malcore, punta centrale proveniente dall’Audace Cerignola (Girone C di Serie C, ndr) e autore di 75 gol in 140 presenze negli ultimi quattro anni con gli ofantini. L’attenzione è rivolta alle retrocesse Brindisi e Virtus Francavilla, si attende di conoscere la novità Ugento. Nardò, Città di Fasano, Gravina, Manfredonia, Martina, Matera e Francavilla chiudono il quadro tra esperienza e voglia di emergere.

“È sicuramente un girone impegnativo e competitivo, ma molto stimolante. Queste sono anche le parole che mi ha detto l’allenatore quando abbiamo parlato del girone che andremo ad affrontare. Sarà calcio vero, con piazze importanti e un pubblico delle grandi occasioni. Sarà molto bello confrontarsi con club storici e importanti, che fanno la D a buonissimi livelli da tanti anni. Sarà un bel banco di prova per l’Ischia che andrà ad affrontare l’esame di maturità”, è la riflessione del presidente Pino Taglialatela dopo la composizione dei gironi da parte della LND.

Anche il direttore sportivo Mario Lubrano esprime il suo pensiero in merito alla collocazione dei gialloblù nel torneo di marca pugliese: “Sarà un girone difficilissimo, diverso rispetto a quello dell’anno scorso, soprattutto dal punto di vista ambientale. Andremo a giocare in stadi caldi, confrontandoci con piazze che hanno tifoserie importanti, ma da questo punto di vista l’Ischia non è da meno.

Questo campionato sarà ulteriormente entusiasmante per i nostri tifosi che accompagneranno la squadra in questi palcoscenici così caldi. Affronteremo avversarie che hanno investito budget importanti per cercare il salto di categoria: su tutti il Casarano e la Nocerina. Poi anche Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Matera e altre hanno obiettivi prestigiosi per la prossima stagione. Non guardiamo gli avversari, sappiamo di aver allestito una buona squadra e andremo a giocare tutte le partite con quello che è il nostro credo e con l’identità ischitana, sapendo che dobbiamo dare continuità al progetto avviato la scorsa stagione. Vogliamo permettere alla società di dare continuità al percorso e strutturarsi ancora meglio per il bene dell’Ischia in futuro. L’obiettivo è continuare a stupire, vogliamo essere ancora una bella realtà in questa categoria”.

Intanto il gruppo continua il suo lavoro in ritiro seguendo le indicazioni di Buonocore. Nel mirino, in attesa dei test estivi, c’è il debutto ufficiale.