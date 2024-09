Ischia-Martina 0-3. Pizzulli: “Risultato mai in discussione”

A fine gara il mister del Martina Calcio è più che soddisfatto: “Sono estremamente felice per i ragazzi. L’anno scorso è stato eccezionale per noi, quasi miracoloso, dato che siamo arrivati secondi e abbiamo raggiunto la finale. Quest’anno abbiamo rivoluzionato la squadra perché molti giocatori sono saliti di categoria. Essendo il team più giovane del campionato, affrontare una squdara così esperta non è stato semplice”

“Ho sempre detto – aggiunge – ai ragazzi che avremmo seguito il nostro percorso, lungo e basato su gioco, identità, squadra, mentalità e atteggiamento. Oggi penso che queste componenti siano state presenti. Ritengo che il risultato non fosse mai in discussione. Faccio i miei complimenti anche all’Ischia, ma oggi abbiamo gestito bene il possesso palla e mantenuto il controllo per oltre il 70% della partita, e avremmo potuto segnare più di qualche gol”.

“Il nostro percorso è composto da giovani che desiderano mettersi alla prova e sorprendere. Oggi abbiamo dato il massimo, e per questo i giovani non solo partecipano, ma sono protagonisti. In campo oggi c’erano tre giocatori nati nel 1999, mentre tutti gli altri sono nati tra il 2000 e il 2007, una squadra molto giovane. Dobbiamo prepararci per ogni eventualità. Lavorare con i giovani è sempre una sfida, anche per il presidente. Ho deciso di rimanere qui a Martina poiché esiste ormai un legame consolidato. Volevamo migliorare i risultati ottenuti l’anno scorso, nonostante alcune divergenze di visione. Anche se c’è stata discontinuità sotto certi aspetti – conclude -, abbiamo continuato con lo stesso approccio. Dico sempre ai ragazzi che all’inizio siamo tutti nuovi e dobbiamo puntare al nostro obiettivo comune. È essenziale fare bene ogni domenica”.

Foto Emma Soldano