Ischia-Martina 0-3, il focus

Una domenica strana, difficile. Una gara che non perdona e che mette in evidenza più di un limite della squadra. Un brutto ko quello contro il Martina che fa rientrare l’entusiasmo dopo il blitz di Brindisi. L’Ischia Calcio sbaglia tutto: l’approccio, l’atteggiamento e l’interpretazione. A Casalnuovo non ci sono spunti della fantastica brigata che ha stupito l’intera Serie D nell’ultimo anno e mezzo. I campanelli d’allarme si fanno sentire già nel corso della prima frazione quando i pugliesi si affacciano in maniera pericolosa dalle parti di Zandri, colpendo due legni in circa venti minuti.

I sussulti isolani sono rari, se non nulli: qualche spiovente dalle corsie, poche verticalizzazioni per vie centrali e il dominio nella metà campo degli avversari che non si concretizza. L’Ischia finisce preda dell’organizzazione dei biancazzurri che, al momento opportuno e con una giocata irregolare, riescono a sbloccare la sfida nella fase clou. Nessuna reazione, sembra sia mancata energia. E quindi il raddoppio e il tris nel finale che rendono pesante il risultato, obbligando i “padroni di casa” ad accettare un tremendo 0-3.

“Dobbiamo imparare da questa partita e capire che ogni domenica è necessaria la fame di superare gli avversari, altrimenti rischiamo di affrontare altre giornate simili, cosa che non possiamo assolutamente permetterci”, ha detto mister Simone Corino al triplice fischio. Riflessioni e valutazioni aprono la nuova settimana dei gialloblù che si proiettano al prossimo e importante appuntamento stagionale, in trasferta contro la corazzata Virtus Francavilla. Il punteggio schiacciante allo stadio Domenico Iorio inoltre evidenzia quanto l’Ischia sia stata in crisi.

Da quando ha ritrovato il campionato di quarta serie, il club di Taglialatela e Carlino non ha mai vissuto una domenica terribile come questa di metà settembre. Al netto della sconfitta contro la Romana per 5-0 nella semifinale playoff del girone G dello scorso anno, che va contestualizzata tra assenze e stanchezza a margine di una stagione dispendiosa, gli isolani hanno subito tre reti soltanto in altre due partite. Contro la Nocerina al debutto in Coppa a fine agosto 2023 e contro la Cavese al Mazzella ad inizio ottobre: in entrambe le circostanze però l’Ischia è rimasta in gara segnando due gol e dimostrando grande forza d’animo. Tutto ciò è invece mancato contro il Martina, per questo motivo servirà scuotere il gruppo in vista della nuova trasferta in Puglia.