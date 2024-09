Ischia, inizia l’avventura 2024-2025 con la Coppa. A Casalnuovo si respira aria di casa gialloblù

L’Ischia Calcio torna in campo per affrontare la prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. Dopo aver chiuso il pre-campionato con il test utile contro il Real Forio, la squadra di Enrico Buonocore sposta l’attenzione sul turno di Coppa Italia di Serie D. Trasferta nel napoletano per i gialloblù che lasciano l’isola a causa dell’indisponibilità del Mazzella e sfidano l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro allo stadio Domenico Iorio di Casalnuovo. Un match importante per Trofa e compagni, pronti a confrontarsi con una neopromossa che ha già mandato un messaggio alle avversarie. Nella fase preliminare della competizione il Toro ha eliminato il Terracina con una prova di forza, vincendo il match in trasferta con il risultato di 0-4 (reti di Samb, Laringe e Fabiano nella prima frazione di gioco e De Simone nella ripresa, ndr). Un poker che ha dato un segnale in merito alla qualità dei granata: archiviata la strepitosa cavalcata in Eccellenza, la formazione del presidente Guastafierro ha potenziato ulteriormente l’organico e punta ad essere una sorpresa nel nuovo campionato di Serie D.

“Mi aspetto una partita difficile perché l’Acerrana ha fatto molto mercato, ha tenuto diversi giocatori e ha cambiato tanto”, ha detto Buonocore al termine dell’allenamento congiunto con il Real Forio. Il trainer gialloblù ha evidenziato le difficoltà che l’Ischia dovrà superare nel corso dell’impegno di Coppa: “Troveremo una squadra preparata perché ha un allenatore molto bravo e un direttore sportivo che conosce i giocatori. Avranno lavorato bene e ci attenderà una partita complicata. Per noi sarà importante partire bene perché vincere ti aiuta a vincere, è fondamentale per l’autostima. Mi auguro che la squadra faccia una buona prestazione, riuscendo a fare risultato perché per noi è importante partire bene. Superare il turno significa dare minutaggio a tutti nel corso della stagione”.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni del torneo fino alle semifinali. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale. Con la chiusura della finestra estiva di calciomercato, l’Ischia ha fatto registrare due importanti ritorni, che daranno un valido contributo alla lunga stagione che attenderà i gialloblù. Buonocore può ancora contare sulle prestazioni di due duttili centrocampisti, protagonisti nell’annata della promozione in Serie D e tra le note più liete al ritorno degli isolani in quarta serie.

Matteo Arcamone e Alessandro Patalano, dopo una breve parentesi in Serie C, sono tornati in gruppo. Il primo ha svolta una parte del ritiro con il Taranto, poi è rientrato ad Ischia per allenarsi a Casamicciola con la squadra. Il secondo continuerà a far parte della rosa, arrivando in prestito dalla Triestina a margine della preparazione estiva.

Due rinforzi di valore che vanno ad impreziosire il roster. Intanto per il match contro l’Acerrana sono stati convocati venti calciatori. Ci sono i due giovanissimi Zandri e Iannaccone, Mattera completa invece un reparto difensivo che annovera il blocco ormai noto. A centrocampo ci sono Arcamone e D’Anna, oltre agli esperti Giacomarro, Maiorano e Trofa. Quirino e Talamo sono gli unici confermati nel reparto avanzato. Gadaleta, Padulano, Battista, Castagna e Favetta vanno a completare la batteria avanzata di Buonocore.

La gara

Domenica 1 Settembre, ore 15:00

Stadio comunale “Domenico Iorio”, Casalnuovo (NA)

La terna arbitrale

Alessandro Colelli, Ostia Lido;

Giulio Pancani, Roma 1,

Bruno Dattilo, Roma 1

I convocati

Portieri: Tommaso Zandri, Gerardo Iannaccone

Difensori: Pasquale Chiariello, Gabriele Pastore, Giuseppe Mattera, Luigi Buono, Filippo Florio, Giovanni Mattera

Centrocampisti: Matteo Arcamone, Dario Giacomarro, Pio D’ Anna, Giuseppe Maiorano, Davide Trofa

Attaccanti: Alessandro Gadaleta, Fabio Padulano, Ignazio Battista, Luca Quirino, Antonio Castagna, Nicola Talamo, Ciro Favetta