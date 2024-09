Ischia, è il giorno dell’esordio: al Fanuzzi per la sfida al Brindisi

È il giorno del debutto in campionato. L’Ischia Calcio fa il suo esordio nel girone H di Serie D e il primo match è di grande fascino: la squadra di Enrico Buonocore fa tappa allo stadio Fanuzzi per affrontare il Brindisi nella gara inaugurale. Un match che rievoca tanti e dolci ricordi. L’ultimo precedente in terra pugliese risale alla stagione 2012/13, anno sportivo che consegnò la promozione in Lega Pro e lo Scudetto Dilettanti ai gialloblù: gli isolani vinsero 0-3 all’andata, con gol di Mattera ad aprire le marcature (anche Masini e Longo in rete, ndr), e 2-1 al ritorno.

La brigata di Enrico Buonocore, reduce dalla rimonta sull’Acerrana nella sfida di Coppa Italia, incrocia una delle formazioni retrocesse dalla Serie C. “Dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, in termini di prestazioni, di voglia e di spirito – ha detto il vice allenatore Simone Corino al termine dell’ultima partita -. Al gruppo tutto questo non può mancare. Dobbiamo allenarci al massimo tutti i giorni. Troveremo stadi un po’ diversi e con una storia diversa, ma questo deve interessarci il giusto. Ci fa piacere che il nostro pubblicò avrà la possibilità di tornare a calcare campi importanti, i nostri ragazzi si faranno trovare pronti per cercare di rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Anche capitan Davide Trofa ha fatto un breve punto sul nuovo percorso dei gialloblù: “Tutte le partite saranno difficili, affronteremo avversari esperti. La difficoltà è proprio quella di sfidare piazze e città blasonate. Per ambiente ed organizzazione, troveremo tutte squadre forti. Dobbiamo pensare una partita alla volta, cercando di fare il massimo in ogni momento”.

QUI BRINDISI

Il Brindisi, inserita nel roster delle big del girone, dovrà fare i conti con la penalizzazione di dodici punti in classifica. La Corte Federale d’Appello ha infatti respinto i reclami presentati dalla società che aveva provato a limitare il ritardo preliminare di punti inflitto con due distinte sentenze dalla sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in relazione a mancati versamenti di contributi, ritenute ed emolumenti da parte della vecchia società. Dunque i biancazzurri, già all’ultimo posto ai nastri di partenza del nuovo campionato, cercheranno di iniziare con il piede giusto. Reduce dal successo per 2-0 contro la Lazio Primavera nell’ultimo test amichevole, la formazione allenata da Alessandro Monticciolo è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie D nel turno preliminare: il Sambiase ha vinto di misura al “Fanuzzi”.

L’ex trainer della Gelbison è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato il match alla vigilia: “Ci siamo preparati durante tutta l’estate, sappiamo di affrontare una grandissima squadra come l’Ischia, ma giocheremo la partita davanti alla nostra gente. Proveremo a fare la nostra prestazione, dall’altra parte c’è una squadra pronta a rispondere. Andremo in campo convinti di ciò che vogliamo fare e poi vedremo che cosa succederà. Ho il privilegio di allenare in una delle piazze calde del girone H, dovremo far valere il fattore stadio perché sono sicuro che i tifosi ci daranno una grande energia. Mi aspetto unità del gruppo e ulteriore compattezza dell’ambiente”. A dirigere la gara, in programma domenica 8 settembre alle ore 15.00 e valida per la prima giornata del campionato di serie D girone H, sarà il signor Francesco Aloise della sezione di Voghera. Gli assistenti saranno Nicola Giancristofaro di Lanciano e Domenico Colonna di Vasto.



La gara

Domenica 8 Settembre 2024, ore 15:00

Stadio “Franco Fannuzzi” – Brindisi

La terna arbitrale

Francesco Aloise, Voghera;

Nicola Giancristofaro, Lanciano;

Domenico Colonna, Vasto

I convocati

Portieri: Gerardo Iannaccone, Pasquale Esposito

Difensori: Pasquale Chiariello, Gabriele Pastore, Giuseppe Mattera, Luigi Buono, Filippo Florio, Giovanni Mattera

Centrocampisti: Alessandro Patalano, Dario Giacomarro, Pio D’anna, Giuseppe Maiorano, Davide Trofa, Antonio Castagna

Attaccanti:

Alessandro Gadaleta, Fabio Padulano, Ignazio Battista, Luca Quirino, Nicola Talamo, Ciro Favetta