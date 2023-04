Ischia, convocato il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Ischia è convocato per giovedì 27 aprile alle ore 17.00 in prima convocazione e per venerdì 28 alla stessa ora in seconda, per discutere importanti punti all’ordine del giorno.

Si inizia con la nomina del collegio dei revisori dei conti per il periodo 2023/2025; a seguire la modifica ed integrazione del regolamento canone unico patrimoniale; modifica ed integrazione anche per il Regolamento edilizio comunale; approvazione del Regolamento per la tutela del decoro urbano, la quiete pubblica e la vivibilità; nomina dei componenti della commissione paesaggio per il triennio 2023 – 2026; aggregazione e centralizzazione delle committenze – centrale unica di committenza dell’area nolana; approvazione schema di accordo per l’adesione alla cuc.

Infine il civico consesso è chiamato ad approvare il progetto definitivo per il “nuovo polo scolastico dell’infanzia Giovanni Paolo I – progetto di adeguamento funzionale, ampliamento e parziale soprelevazione” e la relativa variante al PRG vigente.