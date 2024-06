Ischia, confermati i rilevatori per il censimento permanente

Il Comune d’Ischia deve ancora procedere agli adempimenti richiesti dal Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, istituito alcuni anni fa dall’Istat. Il cui obiettivo primario «è quello di mantenere, per un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, l’elevato livello di dettaglio territoriale tradizionalmente garantito dal Censimento decennale, aumentando allo stesso tempo la frequenza temporale dell’informazione prodotta». Per il 2024 le operazioni di raccolta dati sul campo per la rilevazione da Lista avranno inizio il 7 ottobre e termineranno il 23 dicembre mentre, per alcune operazioni in back office, si protrarranno fino al 13 gennaio 2025. La responsabile del Servizio 3 dott.ssa Mariarosaria De Vanna ha dunque proceduto alla conferma dei rilevatori che costituiscono l’Ufficio Censimento comunale, evidenziando, «ai fini dell’economicità del procedimento, di poter avvalersi dell’esperienza conseguita nelle precedenti rilevazioni». I rilevatori confermati sono i dipendenti istruttori Massimo Buonocore e Antonio Del Deo, che saranno impegnati per 2 mesi e 22 giorni o comunque fino alla conclusione delle operazioni.