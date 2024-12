Ischia, con la Palmese ultima trasferta del 2024

L’Ischia Calcio affronta l’ultima trasferta dell’anno e la penultima partita del girone di andata del campionato. La squadra di Simone Corino, reduce da tre vittorie consecutive, fa tappa sulla terraferma per sfidare la Palmese. Terzo derby campano di fila per i gialloblu che hanno archiviato le pratiche Costa d’Amalfi e Acerrana con due successi, l’obiettivo è dare continuità al trend delle recenti settimane per chiudere la prima parte di stagione con un bilancio positivo. Migliorare la classifica è una missione del gruppo che ha vissuto una settimana non semplice. L’ambiente isolano infatti è stato colpito dalla grave perdita di Enrico Scotti, figura storica del calcio campano, e dalla vicenda Florio. Uno dei simboli dell’Ischia sembra aver deciso di lasciare il club con anticipo, ma è atteso un confronto decisivo tra le parti, in agenda nel corso della prossima settimana. Il terzino destro è attualmente fuori dall’organico e dunque non ci sarà allo Stadio Comunale di Palma Campania dove la brigata di Corino cercherà di acciuffare la parte sinistra della graduatoria.

“Affrontiamo una squadra estremamente valida, gli attaccanti segnano tanto. È un avversario che ha rinforzato anche la sua difesa. La Palmese gioca un buon calcio, propositivo. Dobbiamo farci trovare pronti. Veniamo da queste tre vittorie, ma la partita più importante è sempre la prossima”, ha spiegato il mister durante la conferenza stampa di venerdì. Un bottino pieno infatti porterebbe i gialloblu a scavalcare la compagine rossonera e a rilanciarsi nella zona che conta. Guardarsi alle spalle, d’altro canto, resta una priorità dell’Ischia che punta a conservare il margine di vantaggio sulle avversarie. Il team isolano inoltre torna al Comunale dopo dieci mesi: a febbraio la truppa di Enrico Buonocore mandò a tappeto il San Marzano con le reti di Longo e Di Meglio.

L’avversario

La Palmese non vive un momento felice. Dopo un grande inizio di stagione e sette risultati utili di fila, la squadra ha dovuto fare i conti con una leggera flessione che, nell’ultimo periodo, ha portato a prestazioni altalenanti. Reduci da due sconfitte consecutive, i rossoneri sono chiamati ad invertire la rotta per riprendere il cammino e per non perdere contatto dalla griglia playoff. Dalla seconda metà di ottobre, la formazione di Teore Sossio Grimaldi ha riscontrato qualche difficoltà: al ko con il Fasano si sono aggiunti altri tre passi falsi (Ugento, Nardò e Manfredonia, ndr) nelle ultime sette uscite. Battute Nocerina e Francavilla nella parte centrale di novembre, con Angri e Matera si sono registrati due pareggi. Sono 23 i punti in classifica per la Palmese che ha un rendimento in casa di 1,57 punti a partita. Mister Grimaldi può affidarsi anche al quinto miglior attacco del campionato (23 gol segnati, ndr), ma la squadra cerca di consolidare il suo reparto arretrato, tra i peggiori nella fascia sinistra della classifica (21 reti subite, una in meno dell’Ischia).

Curiosità

La Palmese dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, modulo caro al suo allenatore. L’età media è di 22 anni. Negli ultimi giorni la rosa rossonera si è impreziosita con gli arrivi dell’attaccante 2002 Giordano Conti e del difensore Andrea Puca, che ha lasciato l’Angri. Tra i pali sta giocando con continuità il ventenne Gollini; Muraca e Aprile (anche loro under) completano il roster dei portieri. L’esperto D’Orsi e il giovane Aquino hanno formato finora la coppia centrale, il primo è in dubbio e il secondo è infortunato. Rientra dalla squalifica Galeotafiore, pronto a scendere in campo dall’inizio.

Sulle corsie si alternano Mariano, Tiberti e Magliocca (favoriti questi ultimi due). A centrocampo giostrano il veterano Fusco, il ventiduenne Ceparano, Virgilio, Okojie (diciannovenne nigeriano cresciuto nel Sassuolo) e Mirante. Gli esterni sono Santarpia, Peluso (3 i gol siglati) con Figliolia, mentre Orefice (5 volte a segno) viene schierato di frequente come trequartista. Lo squalificato Volpe (tre giornate) e Conti i terminali dell’attacco rossonero. L’allenatore dei portieri Luigi Mennella e il neo tesserato Gennaro Paduano hanno indossato la maglia della Palmese. Sull’altro fronte, parentesi nelle giovanili professionistiche gialloblu per il neo acquisto Puca che ha già affrontato in stagione l’Ischia con la casacca grigiorossa.

Le scelte

Corino convoca tutto il gruppo, eccetto D’Anna che resta a casa a causa del turno di squalifica da scontare. Prima volta per Paduano che andrà a completare la batteria dei portieri, ma in porta ci va Gemito che ha recuperato dal fastidio della settimana scorsa e sarà regolarmente in campo. In fase di rientro Pastore, in difesa però il tecnico dovrebbe scegliere Buono con Giuseppe Mattera e Chiariello. Sulle corsie dovrebbero agire Castagna e Giovanni Mattera, a metà campo ballottaggio tra Pellino e Desiato.

Giacomarro e Trofa potrebbero essere gli altri due interpreti in mediana, da valutare invece Tuninetti. Maiorano tornerà pienamente dalla prossima partita. In attacco Talamo è sicuro del posto, Quirino potrebbe assicurarsi una maglia dal primo minuto. A dirigere l’incontro sarà Mirko Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato da Francesco Gorgoglione di Barletta e da Nicola De Candia di Bari.

La gara

Domenica 8 Dicembre 2024 – ore 14.30

Stadio “Comunale” – Palma Campania



La terna arbitrale

Mirko Pelaia, Pavia;

Francesco Gorgoglione, Barletta;

Nicola De Candia, Bari