Ischia, arriva il nuovo piano paesaggistico regionale

Durante la conferenza stampa sul piano di ricostruzione per l’isola d’Ischia, l’assessore all’Urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo, ha annunciato un evento cruciale per il territorio. “Il 27 gennaio sarà un momento importante: presenteremo ufficialmente il piano paesaggistico regionale per l’ambito di Ischia”, ha dichiarato.

Il piano rappresenta il risultato di anni di lavoro, frutto della coprogettazione tra la Regione Campania, il Ministero della Cultura e gli enti locali. Discepolo ha spiegato che il documento è stato concepito come uno strumento innovativo e strategico per l’isola, in grado di rispondere alle sfide del territorio e promuoverne la valorizzazione.

Una svolta per Ischia

“Questo piano sintetizza anni di impegno e di collaborazione istituzionale”, ha sottolineato l’assessore. L’adozione dello stralcio del piano paesaggistico regionale dedicato a Ischia consente di armonizzare le necessità di tutela del paesaggio con quelle di ricostruzione e sviluppo. Discepolo ha evidenziato come il piano offra strumenti concreti per valorizzare le aree di interesse storico e culturale, promuovendo interventi compatibili con il contesto paesaggistico unico dell’isola. “L’estensione del piano a tutti e sei i Comuni dell’isola permetterà di avere una pianificazione unica e integrata”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio sovracomunale per affrontare le sfide di un territorio così complesso e fragile.

Un appuntamento strategico

Il 27 gennaio sarà quindi l’occasione per presentare nel dettaglio il piano paesaggistico e discutere con le comunità locali, gli esperti e i rappresentanti istituzionali gli strumenti e le strategie che esso mette a disposizione. “Questo documento rappresenta una svolta, non solo per la ricostruzione post-frana, ma anche per rilanciare un’idea di sviluppo sostenibile e integrato per Ischia”, ha concluso Discepolo.

L’evento si inserisce nel percorso di ricostruzione avviato dalla Regione Campania e costituisce un tassello fondamentale per il futuro dell’isola.