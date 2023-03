Ischia, appaltati i lavori al costone di Cartaromana

E’ stata aggiudicata la gara per il progetto approvato dal Comune di Ischia per gli interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico soprastante la spiaggia di Cartaromana, più volte teatro di eventi franosi. I lavori sono finanziati dal Ministero per l’Interno. La gara, indetta tramite la Città Metropolitana di Napoli con procedura aperta con il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta di 539.678,87 euro, fissava il termine per la ricezione delle offerte alle ore 8.00 del 12 gennaio 2023.

Le offerte ricevute erano ben 47, di cui 45 ammesse. Al termine della procedura, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla all’impresa “CO. E ST. – COSTRUZIONI E STRADE” di Moliterno in provincia di Potenza. Il ribasso offerto ammonta al 30,103%, dunque per un importo contrattuale di 306.051,04 euro oltre Iva. L’aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica positiva dei requisiti.