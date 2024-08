Ischia, a Cartaromana niente Ferragosto. Ma altrove Enzo Ferrandino apre la musica fino alle 2.00

Anche a Ferragosto, a Cartaromana la musica dovrà essere “spenta” a mezzanotte. Mentre nelle altre zone del territorio di Ischia si potrà suonare fino alle due. E’ questo il succo dell’ordinanza sindacale adottata da Enzo Ferrandino che detta le “disposizioni inerenti l’intrattenimento musicale” appunto per la settimana di Ferragosto. In premessa si ricorda l’esperimento dello scorso anno poi confermato anche per il 2024, ovvero di consentire fino all’una di notte «l’attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) all’esterno degli esercizi pubblici A e B».

Si ribadisce l’esito positivo della sperimentazione «nell’ottica del contemperamento fra l’interesse allo svolgimento di attività ludiche, musicali e di intrattenimento nelle zone di interesse turistico e nel contempo tutelare, garantire a turisti e residenti, la tranquillità del riposo notturno». Tanto da estendere temporaneamente l’orario, ritenendo «che per la settimana che include il Ferragosto 2024(dal 12 al 19 agosto 2024) nel quale si susseguono feste e forme di intrattenimento serali per allietare gli ospiti soprattutto di età giovanile che scelgono Ischia come meta di vacanze, e considerato che per tale settimana possa disporsi senza grave pregiudizio degli altri interessi coinvolti nel procedimento, un diverso orario in cui è consentita la diffusione musicale, pur nel rispetto di ogni altra norma e regolamento».

Enzo Ferrandino dunque ordina: «L’attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) all’esterno degli esercizi pubblici A e B è consentita fino alle ore 2,00 per il Ferragosto 2024(dal 12 al 19 agosto 2024)». Ma subito dopo aggiunge: «La presente ordinanza non si applica alle strutture ricettive alberghiere, agli esercizi pubblici “A” e “B” e stabilimenti balneari presenti in via Nuova Cartaromana e traverse per i quali vige ordinanza sindacale n.68 del26.04.2024». Che appunto impone la cessazione degli intrattenimenti musicali a mezzanotte. Quel provvedimento era motivato richiamando la nota di alcuni operatori della zona e dall’esigenza «di intervenire con una specifica ordinanza per salvaguardare una zona di particolare pregio storico, culturale e ambientale». E non viene concessa alcuna deroga, nemmeno a Ferragosto…